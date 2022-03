Luis de Llano responde a Sasha Sokol: “No he cometido delito alguno”

El productor respondió a los señalamientos de la cantante.

Después de casi un mes de que la cantante Sasha Sokol hablara sobre el presunto abuso que sufrió a manos de Luis de Llano, fue el mismo productor quien se pronunció al respecto y afirmó que nunca ha “actuado de forma inmoral”.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el productor mexicano negó haber cometido algún delito pese a los señalamientos de la intérprete; además, calificó dicha versión como “falsas especulaciones”.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones”, indicó el productor de Televisa acusado de presunto abuso.

Luis ofrece disculpas a Sasha Sokol

Comunicado emitido por el productor.

El nacido en la Ciudad de México ofreció una disculpa a la ex Timbiriche por el malestar que sus palabras pudieron haberle ocasionado. Además, afirmó que pese a lo ocurrido actualmente mantiene una relación sana y cordial con algunos familiares y amigos de Sokol.

"Ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, indicó.

Asimismo, añadió que la relación que llevó con la cantante fue “siempre abierta y transparente” con ella y su familia. Agregó que en todo momento hubo respeto, compañía, empatía y amor.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, fue el pasado 8 de marzo que la cantante acusó a Llano de presunto abuso cuando tenía apenas 14 años de edad y formaba parte de la agrupación Timbiriche y el productor tenía 39.

¿Cuántos años tiene el productor Luis de Llano?

El productor es originario de la Ciudad de México.

El productor mexicano Luis de Llano tiene actualmente 76 años de edad y ha resaltado por sus múltiples proyectos dentro de Televisa. Como dimos a conocer previamente, la cantante Sasha Sokol dio a conocer que Llano abusó de ella durante su adolescencia, época en que mantuvieron una relación.

