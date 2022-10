Luis de Llano afirma no estar arrepentido a pesar de la denuncia de Sasha Sokol

El productor Luis de Llano se ha mantenido en el ojo público tras darse a conocer la denuncia que la famosa cantante Sasha Sokol puso en su contra, por presunto abuso sexual al supuestamente tener una relación cuando la artista era menor de edad, ya que contaba con 14 años.

No obstante en La Verdad Noticias te informamos que Luis se había mantenido al margen de la situación y no había hablado del tema, ni mucho menos otorgó ninguna declaración dado que en ocasiones dar alguna versión sobre un caso legal, podría echar a perder el proceso.

Sin embargo lo único que compartió es estar feliz y completamente respaldado por su familia y amigos y aseguró que, se seguirá hablando de dicha situación lo cual no le preocupa ni le afecta, pues él sabe quién es y todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria.

La declaración de Luis de Llano

El productor Luis de Llano

El productor Luis de Llano al ser abordado por la prensa quienes no dudaron ni un segundo en preguntarle si había tenido el tiempo y la oportunidad de hablar con la cantante, contestó que no platicaría con ella ni mucho menos intentaría llegar a un acuerdo porque no había nada de qué platicar.

Asimismo expresó lo siguiente, “Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. Para ella no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme. ¿Delitos? ¿Cómo crees? En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y los admiro”.

Te puede interesar: ¿Quién es Luis de Llano, productor acusado de abuso?

¿Qué pasó entre Sasha y Luis de Llano?

Luis de Llano y Sasha Sokol

El pasado 8 de marzo fecha en la que se celebra el Día Internacional de la mujer, la cantante Sasha Sokol decidió hacer público, a través de su cuenta oficial de instagram, el supuesto abuso sexual que recibió por parte del productor siendo apenas una adolescente, ya que comentamos al inicio de la nota la artista apenas contaba con 14 años mientras que Luis tenía 39.

Cabe recalcar que dicho acontecimiento llegó a distintos artistas pertenecientes al medio, quienes han brindado todo su apoyo a la ex integrante de la agrupación Timbiriche.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.