Luis "Potro" de Acapulco Shore AMENAZÓ a reportero del Programa Hoy (VIDEO)

Potro de Acapulco Shore AMENAZÓ a reportero del Programa Hoy (VIDEO)

Luis Caballero "Potro" es uno de los polémicos integrantes de Acapulco Shore que recientemente ha causado furor por haberse reconciliado con un famoso reportero del Programa Hoy, pero de amenazarlo también.

Tal parece que la presencia del virus del Covid-19 ha hecho más sensibles a todos y la excepción no fueron los participantes de Guerreros 2020 en especial hablamos de Luis Caballero “Potro” quien ganó popularidad gracias a su participación en Acapuclo Shore.

Resulta que el guapo sobrino de Consuelo Duval perdonó al reportero del programa Hoy Sebastián Reséndiz y hasta lo desbloqueó de sus redes sociales, luego de haber tenido algunas diferencias en el pasado.

Los hechos del pasado

Hay qye recordar que el famoso reportero del Programa Hoy acudió al foro donde se graba Guerreros 2020 para entrevistar a los participantes y aclarar algunos rumores, sin embargo, Resendiz tuvo la oportunidad de aclarar los malos entendidos que hubo en el pasado.

Fue por eso que El Potro comentó ante la audiencia: Enfrente de todos ustedes lo voy a desbloquear, pero a la primera que me haga el señor, que me vuelva a tirar, que me diga cosas feas, se va a bloquear otra vez.

No fue para menos que ente esta acción el reportero de Hoy aseguró que el integrante de Acapulco Shore es muy “delicadito” y no es que le diga cosas malas.

Pelea entre Mane y Jawi en Acapulco Shore

Si recordamos al inició el famoso reality show de MTV "Acapulco Shore 7", los participantes siguen protagonizando momentos muy escandalosos, algunos de ellos han sido el blanco de burlas de las redes sociales.

Es por esos que en esta ocasión los protagonista de un nuevo escándalo fue Jawy y Mane, la polémica pareja que ha causado revuelo, pues en el primer capítulo de la producción, hubo un enfrentamiento con una integrante y es que en el anterior capítulo de la séptima temporada de "Acapulco Shore", Chile se puso celoso, por lo que Jawy le dio un tremendo golpe en el rostro, mientras que Karime terminó por conquistar a una chica.