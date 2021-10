¿Luis Potro Caballero engañó a Estefanía Ahumada con un hombre?

Luis Potro Caballero está en boca de todos por un rumor que filtró TvNotas en donde se le acusa de haber sido infiel a Estefanía Ahumada con diferentes mujeres pero la gota que derramó el vaso fueron un par de mensajes "sexosos" con un hombre.

“(Terminaron) en agosto, Estefanía siempre le perdonó su mal carácter, agresiones e infidelidades con chavas; sin embargo, le encontró algo que no podía perdonarle… Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó”, relató.

Según la famosa revista de espectáculos, una amiga cercana de la rubia platicó que siempre habían tenido una relación tóxica y que habían muchos problemas por el comportamiento del ex Acapulco Shore.

Potro Caballero y Estefanía en Inseparables

Como bien te hemos platicado en La Verdad Noticias, la pareja concursó en el reality show Inseparables en donde recientemente hizo un gran berrinche y enloqueció porque no logró concretar una prueba.

“Potro es súper competitivo, siempre quería ganar todas las dinámicas del programa, pero cuando perdía, se ponía como loco y discutía con Estefanía; ella trataba de darle su espacio, pero él se ponía peor y le decía si no le importaba la pareja; eran cosas muy simples, pero para todo había problema”.

“Terminaron definitivamente porque su relación era sumamente tóxica. Potro es un hombre violento, explosivo, intolerante, grosero, déspota y ególatra, una fichita, y mi amiga todo lo contrario; no entendíamos cómo soportaba vivir todo eso”, indicó.

Potro se defiende en transmisión en vivo

Horas más tarde de la filtración de este rumor, Potro se defendió en una transmisión en vivo junto a su ex novia, la actriz Estefanía Ahumada. Ambos concluyeron que aún se tienen mucho cariño y amor y que todo fue una gran mentira.

“No se vale que un medio de comunicación mienta sobre nosotros, sobre una relación muy bonita, sobre ti, que nunca me has engañado, que nunca has estado con hombres”, dijo la actriz.

“El hecho de que digan ‘me cachó escribiendo con otro hombre’ y que la chingada, creo que a estas alturas del partido si hubiera sido verdad, o fue una mentira, o el cuento que ellos hayan inventado, creo que nada de esto debería de afectar, las preferencias de cualquier tipo de personas son suyas, estamos en pleno siglo veintiuno, nadie te puede decir qué está bien y qué está mal y si tú eres feliz como eres, eso está chingón”, finalizó el cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.