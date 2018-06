Luis Miguel y las 28 mujeres en su vida

Tras años de carrera artística, Luis Miguel se ha coronado como una de las estrellas latinas más importantes de todos los tiempos, sin embargo su vida privada y y las mujeres de su vida generan mucho más curiosidad entre sus fans que sus propias canciones que se han convertido en verdaderos himnos.



Con “El Sol” nos hemos enamorado, desenamorado y despechado a lo grande.

Pues, la vida amorosa del cantante también lo ha mantenido en el ojo del huracán por todos los romances que lo han llevado a ser reconocido como un gran Don Juan.

Estas son las 28 mujeres en la vida de Luis Miguel:

Lucia Méndez

Luis Miguel y Lucia Méndez

Por mucho tiempo se creó el mito de que la legendaria actriz había sido con quien el cantante perdió la virginidad.

"Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio", dijo Lucia en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano. "¡Ay, por favor! ¿Conmigo perdió la virginidad? ¡Nombre! Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace mucho tiempo atrás”.

Mariana Yazbek

Luis Miguel y Mariana Yazbek

Gracias a Luis Miguel, La Serie, pudimos conocer detalles del romance de telenovela entre Micky y la fotógrafa, a quien conoció cuando tenía 18 años en medio de la grabación del videoclip de Cuando Calienta el Sol. El amor del intérprete lo llevó a querer vivir con ella y enfrentar los contratiempos que su padre, Luis Rey, creaba por oponerse al noviazgo.

Issabela Camil

Luis Miguel y Issabela Camil

Lo que pudo haber sido un largo romance solo quedó en un beso y coqueteo. Los padres de Issabela no permitieron que los primos tuvieran algo.

Hace unos días, Tony Starr, madre de Issabela, dio detalles de la relación de Luis Miguel y su hija durante una entrevista que ofreció a Ventaneando. Cuando se le cuestionó sobre la decisión de la familia de separarlos, dijo: "Él se fue a vivir a los Estados Unidos, entonces no lo vimos muchos años (…) Él iba y venía, pero la verdad es una persona muy querida en nuestra vida”.

Rebecca de Alba

Luis Miguel y Rebecca de Alba

Aunque la presentadora siempre lo ha negado, hay quienes hablan de un fuerte romance entre ella y el cantante.

La periodista mexicana Claudia de Icaza, autora de Luis Miguel, el gran solitario: biografía no autorizada, reveló un pasaje que jamás se vio en la serie. Rebecca de Alba, ex pareja de Ricky Martin, tuvo que ver en la ruptura entre Luis y Mariana.

De acuerdo con Icaza, Rebecca y Mariana eran muy amigas, sin embargo, las cosas entre la ex modelo y el cantante trascendieron la amistad.



Stephanie Salas

Luis Miguel y Stephanie Salas

De este affair nació la primera hija de Luis Miguel: Michelle Salas, cuando el cantante tenía 19 años. La nieta de Silvia Pinal, hija de Sylvia Pasquel y sobrina de Alejandra Guzman, habría sido el consuelo del Luismi tras su ruptura con Mariana.

Luis Miguel reconoció a Michelle como hija muchos años después.

Mariah Carey

Luis Miguel y Mariah Carey

En 2001, los dos cantantes formaron una de las parejas más seguidas del espectáculo.

En 2018, la estadounidense reveló a People que tuvo que someterse a un tratamiento para tratar la depresión y bipolaridad durante el tiempo que sucedió la ruptura: "Estaba irritable y vivía con un miedo constante a decepcionar la gente. Resultó que estaba experimentando una forma de manía. Eventualmente me golpearía con una pared. Supongo que mis episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía. Me sentiría tan sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera”.

Myrka Dellanos

Luis Miguel y Myrka Dellanos

Se dice que incluso la presentadora dejó su trabajo en Primer Impacto para dedicarse a la relación.

"Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo. El es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos", escribió Myrka tras el estreno de la serie junto a una foto en Instagram en la que aparece abrazada al cantante.



Brittny Gastineau

Luis Miguel y Brittny Gastineau

La celebrity íntima amiga de Kim Kardashian, conoció al Sol en un restaurante de la ciudad de Los Angeles.

"Su influencia sobre mí no tiene precio. Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida... No es que yo fuera una total inculta, pero es que él es una persona super sofisticada que me hizo descubrir muchas cosas nuevas. Pero yo era tan joven", dijo en una entrevista que ofreció a El Gordo y La Flaca en 2013.

Adela Noriega

Luis Miguel y Adela Noriega

Luego de trabajar juntos en Palabra de Amor, se corrió el rumor de que la actriz mexicana y su compatriota tuvieron algo, nunca se confirmó, pero lo que sonó con más fuerza fue que Adela quedó realmente enamorada.

Salma Hayek

Luis Miguel y Salma Hayek

Las dos súperestrellas mexicanas formaron una pareja soñada. De hecho, Luis Miguel acompañó a Salma a la ceremonia de los premios Oscar de 1997. Al parecer, el noviazgo llegó a su fin porque Salma puso como prioridad su carrera.

"Luis Miguel es mi amigo, de toda la vida. Y creo que está pasando por un momento interesante y raro porque a veces tenemos unas vidas muy raras.", dijo Salma en una rueda de prensa que ofreció en 2017.

Gabriela Sabatini

Luis Miguel y Gabriela Sabatini

La reconocida tenista argentina, cuñada de Catherine Fulop, apareció en los titulares como uno de los intereses amorosos de Luismi durante 2009. Nunca lo hicieron público.

Sasha Sokol

Luis Miguel y Sasha Sokol

También hubo cantantes en el corazón de Luis Miguel. En este caso se trató de Sasha Sokol.

Patricia Manterola

Luis Miguel y Patricia Manterola

La Manterola fue relacionada con Luis, llegando a decirse que fueron algo más que amigos.

Pilar Montenegro

Luis Miguel y Pilar Montenegro

En el año 2000, fueron varios los nombres de mujeres a los que se asoció al intérprete de Ahora Te Puedes Marchar. El de Pilar Montenegro fue uno de ellos.

Lucero

Luis Miguel y Lucero

Todo el mundo comentaba que mientras trabajaron en Fiebre de Amor se subió la temperatura entre ellos, no obstante, Lucero aclaró en una entrevista que fueron solo amigos.

Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula

Estuvieron juntos desde 2005 a 2009. Aracely logró en el Don Juan mexicano muchas cosas que sus anteriores romances no. Tuvieron dos hijos: Daniel y Miguel.

Daisy Fuentes

Luis Miguel y Daisy Fuentes

Con 5 años de duración, este ha sido uno de los romances más largos de Luis Miguel. Se conocieron durante una entrevista y en 2011 fueron vistos nuevamente juntos en varias ocasiones.

Según se supo, la presentadora cubana fue el motivo de distanciamiento entre Luis Miguel y Cristian Castro. "Yo cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho. Daisy Fuentes", dijo Castro en declaraciones a TVyNovelas.

Alicia Machado

Luis Miguel y Alicia Machado

Luis Miguel también compartió con una de las mujeres más bellas del universo, en este caso, la venezolana que obtuvo la corona en 1996. Se dice además que Alicia tuvo que ver en la ruptura del cantante y Daisy Fuentes.

"Estuvimos juntos como seis… ¿seis u ocho meses? Fueron ocho, creo. Todo fue muy lindo, él era un chavo hermoso y bello, y yo siempre le mando mis mejores deseos y bendiciones", dijo Alicia en 2017 durante su aparición en el programa Rica La Noche (Estrella TV)

Sofía Vergara

Luis Miguel y Sofía Vergara

Solo unos días después de separarse de Mariah Carey, en 2001, Micky fue fotografiado a la salida de una discoteca de Miami con Sofía.

Estefanía de Mónaco

Luis Miguel y Estefanía de Mónaco

No fue un romance como tal, pero al parecer Luis Miguel quedó encantado con la princesa e intentó acercársele en el Festival de Acapulco en 1991, pero los guardaespaldas lo impidieron.

Kate del Castillo

Luis Miguel y Kate del Castillo

La propia hermana de Kate, Verónica del Castillo, habló de la relación hace unos días: "Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas", dijo a el diario Reforma.

Brigitte Nielsen

Luis Miguel y Brigitte Nielsen

Luismi tuvo un romance con la ex de Sylvester Stallone en 1995. Diecisiete años después, el cantante se hizo novio de Brittny Gastineau, hija de Mark Gastineau, con quien Nielsen tuvo un romance.

Adriana Fonseca

Luis Miguel y Adriana Fonseca

¿Mito o realidad?, siempre se ha comentado en la farándula mexicana sobre el supuesto trío sexual entre el cantante, Adriana y Carmen Molero en 2002.

En declaraciones de uan rueda de prensa que dio Morelo, citadas por TVyNovelas, dijo: "El encuentro íntimo con Luis Miguel, el cual existió, para mí fue y continúa siendo un choque de emociones en que pasé de la felicidad a la tristeza, a la decepción y al miedo; a la dignidad pisoteada". Confirmó además que la tercera fue Fonseca.

Kasia Sowinska

Luis Miguel y Kasia Sowinska

Fue corista de Luis Miguel, y mezclar trabajo con placer sabemos muy bien que no es buena idea. En varias oportunidades fueron fotografiados muy románticamente.

"He pasado dos años y medio de gira con Luis Miguel, este trabajo llegó a mi vida como un milagro, me lo pasé genial, pero es hora para un nuevo capítulo en mi vida (…) vuelvo a Los Ángeles y los mantendré informados sobre lo que hay de nuevo en mi vida. Es tiempo de estar con mi familia y con la gente que amo", escribió en sus redes cuando decidió alejarse del cantante.

Kenita Larrain

Luis Miguel y Kenita Larrain

La prensa chilena se hizo eco de un par de viajes que realizó el mexicano con la modelo, a quien además habría hecho varios importantes regalos.

Luz Elena González

Luis Miguel y Luz Elena González

En el caso de la actriz, también ha sido una de las que ha hablado de su relación con el cantante. "Fue tan poquito el tiempo, pero fue una bonita experiencia conocer personas así, aprendes de la vida y conoces personas bastante, no sé cómo decirlo, interesantes, diferentes”.

Desireé Ortiz Salswach

Luis Miguel y Desireé Ortiz Salswach

La de esta presentadora venezolana ha sido la relación más seria que se le conoce al Sol. Ellos estuvieron juntos durante el 2017, e incluso Luismi posó para su Instagram.

Respecto a la ruptura, Desireé dijo al programa Hoy: "No hay malos términos, pero sí de repente en los últimos dos, tres meses sí sentí que de repente estábamos llevando estilos de vida diferentes, yo ya llevaba mucho tiempo con mis proyectos de lado, me fui a Los Ángeles, estuve en Los Ángeles en toda la grabación de su disco, y era como que, entiendo que es un artista de este calibre y una persona como él está acostumbrada a demandar muchísima atención ¿no?, pero de repente yo también sentí necesidad de concentrarme en mis cosas”.

Mollie Gould

Luis Miguel y Mollie Gould

En medio del estupendo momento profesional que vive actualmente el cantante mexicano por la bioserie que muestra detalles de su vida, fue captado recientemente en compañía de una hermosa rubia que se presume es su nueva novia.

Mollie actualmente trabaja como corista en sus giras.