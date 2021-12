Luis Miguel y la verdad detrás de su relación con Raúl Velasco ¿no se querían? Foto: revistaclase.mx

Como sabes Raúl Velasco era conductor de uno de los programas de la televisión mexicana más famosos de los 70’s a los 90’s, y es que aparecer en él podría casi garantizar un buen debut de los nuevos talentos musicales, de ahí que Luis Miguel buscó siempre una oportunidad para aparecer en él, pero ¿cómo lo recibieron?

En La Verdad Noticias te revelamos que el programa de TV del que te hablamos es “Siempre en Domingo”, mismo que se estrenó el 14 de diciembre de 1969 y salió del aire para el 19 de abril de 1998.

Luis Miguel ¿Por que no lo quería Raúl Velasco?

Luis y Raúl. Foto: lasestrellas.tv

Fue ‘Luis Miguel: La Serie” la que trajo de nuevo a la mesa este complicado tema sobre la relación que El Sol de México y Raúl sostuvieron desde sus inicios, y deja ver que claramente no eran grandes amigos, pues, simplemente nunca lograron llevarse bien, y esto fue desde siempre, incluso, el cantante asistió a “Siempre en Domingo” para hacer su debut, pero no por invitación del conductor sino por sus altos mandos.

Cuando Luismi comenzó su carrera artística fue su padre, Luis Rey quien se volvió su representante, y él fue quien le logró encontrar una oportunidad en el famoso programa, esto tras tocar puerta ahí en muchas ocasiones, y siempre había sido rechazado, pues, al parecer no le convenía a Raúl apoyarlo, ya que no era de un representante que conociera ni de una discografía con la que se llevara, por tanto, no recibiría dinero por hacerlo.

Debut de El Sol de México

Luis Rey nunca se rindió, quería que su hijo apareciera en “Siempre en Domingo” y lo consiguió gracias a que lo apoyaron Arturo Durazo y Emilio Azcárraga Milmo, un éxito que no gustó nada a Raúl, quien tuvo que agachar la cabeza y presentar a Luismi en su programa el 17 de enero de 1982.

A pesar de que nunca se llevaron bien, Raúl tuvo boca de profeta al indicarle el día de su debut que el segundo tema que eligió para presentarse, el ‘1+1=2 enamorados” era la canción correcta para su edad y con la que podría ganarse al público, y así fue, esta melodía se volvió en su primer gran éxito, ¡vaya historia!

