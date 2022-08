Luis Miguel y la estricta condición para aceptar ver a sus hijos

A mediados del año pasado se dio a conocer que "El Sol" no paga la pensión alimenticia a sus hijos.

El romance de Luis Miguel y Aracely Arámbula sigue dando de que hablar, esto a pesar de que este finalizó en 2009. Ahora, ha trascendido que el cantante impuso una estricta condición para aceptar ver a Miguel y Daniel, quienes son frutos de su fallida relación.

De acuerdo a información divulgada por diversos medios de comunicación a nivel nacional, “El Sol” no tenía una buena relación con la familia Arámbula. Por tal motivo, él dejó en claro que los encuentros con sus hijos se tendrían que llevar a cabo sin la presencia de ellos.

El cantante sentía un gran respeto por don Manuel Arámbula.

Sin embargo, llama la atención que dicha regla no aplicaba con el señor Manuel Arámbula, el padre de la actriz que lamentablemente falleció en julio del 2022. Cabe destacar que esta condición es un simple rumor que hasta la fecha no ha sido confirmado y es muy probable que nunca se confirme debido a que ella no suele tocar estos temas con la prensa.

¿Por qué Luis Miguel odia a Leonardo Arámbula?

Rumores aseguran que "El Sol" no soporta al hermano de su ex pareja.

Otro detalle que ha causado controversia es que se asegura que Luis Miguel no soporta a Leonardo Arámbula, el hermano de la actriz. De acuerdo a los rumores, el intérprete de ‘La Bikini’ se enteró que era él quien vendía los detalles de su romance con “La Chule” a la prensa y avisaba a los paparazzis sobre sus salidas.

Recordemos que la separación de la pareja fue bastante mediática debido a los rumores en los que estuvieron involucrados. No obstante, el escándalo se reavivó hace unos años al revelarse que “El Sol” lleva bastante tiempo sin pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

¿Cuánto tiempo duraron Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La actriz se ha hecho cargo de sus hijos desde que se separó del cantante en

El romance de Luis Miguel y Aracely Arámbula duró aproximadamente 4 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, fue en 2005 cuando la pareja fue vista por primera vez en Italia y en 2009 se comenzó a rumorear que su historia de amor había llegado a su fin.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales