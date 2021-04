Luis Miguel y Lindsay Lohan posiblemente tuvieron un romance secreto

El cantante Luis Miguel presuntamente engañó a Aracely Arámbula en 2009, con la actriz estadounidense Lindsay Lohan, con quien se dice tuvo un romance secreto y fugaz, que no fue nada serio, de acuerdo con un rumor aun no confirmado que se ha hecho viral en diversos medios de comunicación.

Sabemos que el artista musical conocido como “El Sol” ha tenido mùltiples amoríos con hermosas y famosas mujeres. Incluso la revista Quien asegura que Luis Mi ha tenido 46 romances que se le han conocido (aunque posiblemente sean más).

No obstante, uno de los que casi no se habla es de la supuesta relación que el intérprete de “Hasta que me olvides” tuvo con la estrella de “Mean Girls”. Las especulaciones comenzaron cuando se vio a los famosos juntos en una fiesta en 2009.

Si la relación fugaz de Luis Miguel y Lohan fue real, en ese momento tenían aproximadamente 38 y 22 años, respectivamente/Foto: Bésame

En ese momento se dijo que el cantante Luis Miguel de actualmente 50 años, estaba saliendo con una amiga de Lindsay, quien ahora tiene 34 años. Sin embargo, ahora se ha rumorado que en realidad era la actriz quien tenía un breve amorío con el cantante, pero nada ha sido confirmado por ninguno de los dos involucrados.

Lo que más ha generado controversia de este presunto romance secreto es que en 2009 fue el mismo año cuando Luis Mi hizo oficial su separación de su ex esposa y madre de sus dos hijos varones, la actriz Aracely Arambula. Así que posiblemente Lindsay fue “la tercera en discordia” en el matrimonio.

La vida amorosa de Luis Miguel

Los fieles seguidores de la carrera de “El Sol de México” saben que el famoso es conocido por ser un conquistador de guapas mujeres, quienes caen en sus encantos. Algunas de sus ex parejas más conocidas son Mariana Yazbek, Myrka Dellanos, Mariah Carey, Issabella Camil, Daisy Fuentes, entre muchas otras.

El cantante estuvo casado con la actriz Aracely Arámbula desde 2006, pero el matrimonio sólo duró 3 años/Foto: Quien

Aunque hasta ahora, la única mujer que logró casarse con Luis Miguel fue Aracely, el cantante no sólo tuvo hijos con esta famosa, sino también con la cantante y actriz Stephanie Salas. Aunque el intérprete reconoció a Michelle Salas, su hija mayor, hasta el año 2008.

La corista Mollie Gould mantuvo un romance con Luis Mi, pero se dice que la pareja terminó en 2020. Y se rumora que el cantante ahora está saliendo con una joven modelo argentina llamada Mercedes, aunque por el momento no está confirmado.

Por su parte, la actriz Lindsay Lohan también es conocida por haber tenido diversas aventuras con guapos famosos como Zac Efron, Adam Levin, Jamie Dornan, entre muchos otros. ¿Crees que Linsay sí tuvo un romance con Luis Miguel? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

