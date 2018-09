Luis Miguel victima de venganza planeada por Cristian Castro

Luis Miguel "El Sol de México", siempre ha mantenido mucho la distancia con los medios y redes sociales o por lo menos lo había intentado. La exposición acerca de los detalles de la discreta vida de "LuisMi" se había visto menguada durante mucho tiempo y no fue sino hasta el lanzamiento de su bioserie interpretada por el joven actor Diego Boneta, que se pudo conocer públicamente un poco mas de la vida personal del enigmático cantante.

Para infortuna de "El sol de México" su intento por mantenerse lejos de especulaciones y rumores no ha sido suficiente, ya que se rumorea que hay una polémica suposición entre el querido Luis Miguel y el también cantante Cristian Castro.

Actualmente no existe una rivalidad entre los cantantes Luis Miguel y Cristian Castro, o por lo menos no una que este confirmada, pero en septiembre de este mismo año y tras una entrevista que le hicieron a Gabriella Bo (primer esposa de Cristian) en el programa argentino "Hay que ver", Gaby habló de la supuesta "venganza" de Cristian Castro en contra del "LuisMi".

El programa donde la emisión trataba sobre la vida que había tenido Gabriella al lado del cantante Cristian Castro, tuvo como presentadores oficiales a José María Listorti y Denise Dumas.

Durante el programa, Gaby fue entrevistada y habló sobre una anécdota que tuvo con Cristian cuando tenían tan solo un mes de casados.

“Una vez, recién fuimos a Los Ángeles a un mes de casados, fuimos al supermercado y desapareció… Fui a buscarlo góndola por góndola (pasillo por pasillo). Y lo encontré con Daisy Fuentes platicando, yo estaba parada atrás. Ella me veía a mí, pero ella no sabía quien era yo obviamente, pero yo me paré detrás de él a escuchar toda la charla...”.