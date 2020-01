Luis Miguel se pierde el cumpleaños de su propio hijo ¡Escándalo!

Este 1ro de enero, Luis Miguel celebró la llegada del año nuevo pero no acudió a una importante celebración de ese día, el cumpleaños número 13 de su primogénito, Miguel.

Luis Miguel no visitó a su hijo en su cumpleaños

Su ahora ex- esposa, Aracely Arámbula, compartió las imágenes de la doble celebración que la familia llevó a cabo en Acapulco, la cual fue organizada por su hermano, Leonardo Arámbula para su hijo pre- adolescente y no por el padre, Luis Miguel.

“Happy Birthday a mi Michael hermoso, mi amor. Comenzando el 2020 de la mejor manera, celebrando a mi chico hermoso su cumpleaños”, escribió la actriz.

La ex- actriz de Televisa, Aracely Arámbula, compartió en las historias de Instagram y publicaciones en la misma red social sobre el cumpleaños de su hijo, aunque por su seguridad tuvo mucho cuidado en no mostrar su rostro. A diferencia de ella, Luis Miguel no publicó ningún mensaje o foto sobre su hijo, quizás las felicitaciones llegaron en alguna llamada, pero al menos en redes sociales y en persona, el cantante fue el gran ausente del cumpleaños.

LA MAMÁ IDEAL

Aunque el “Sol de México”, Luis Miguel, no acudió al cumpleaños de su propio hijo, Miguel, la protagonista de “La Dueña”, parece haberse esforzado en grande por lograr que el chico de 13 años pueda disfrutar de su cumpleaños en compañía de su familia materna.

En medio de fuegos artificiales y convivencia familiar el jóven Miguel inició una nueva etapa en su vida con conmovedores mensajes como:

“#Happybirthday to my handsome happy prince celebrando mucho y de la mejor manera [...] Que siga la fiesta Michael”.

Con el apoyo de su hermano, Leonardo, Aracely Arámbula intenta compensar la ausencia de Luis Miguel, quien al parecer ha estado muy alejado de la pequeña familia e incluso no ha realizado los pagos de la manutención de sus dos hijos con la actriz.

LA HISTORIA DE LA PAREJA

Luis Miguel y Aracely Arámbula iniciaron su relación en 2005. Tras su matrimonio tuvieron a su primer hijo, Miguel en 2007 y en 2008 a Daniel, ahora de 11 años. La pareja se separó en 2009 y cada uno continuó con sus carreras.

