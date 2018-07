Luis Miguel se enteró que sería padre en Las Vegas junto a Aracely Arámbula

Luis Miguel se enteró que seria padre en Las Vegas junto a Aracely Arámbula

En el verano de 2006, Aracely Arámbula, quien llevaba año y medio de romance con Luis Miguel, no sabía que pronto iba a convertirse en madre y en un viaje a las vegas con El Sol fue donde se enteró de la noticia.

"Nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice: ‘No me siento bien’. Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis Miguel me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles", contó en entrevista con Infobae el empresario argentino Polo Martínez, amigo de Luis Miguel desde hace casi 40 años.

Martínez, actual secretario de prensa a nivel nacional de los Empleados de Comercio en Argentina, reconoce que Luis Miguel se molestó con él cuando reveló a un amigo que El Sol sería padre de nuevo.

"Un día estábamos en Las Vegas con Aracely Arámbula, y yo le conté a (Juan Alberto) Mateyko (locutor y actor argentino) que la chica estaba embarazada. Y Luis Miguel se sintió medio defraudado conmigo”.

Y así era "El Sol", recuerda Polo, quien se tomaba muy a pecho que sus amigos lo defraudaran.

"Se preocupa, ayuda a cualquier cantidad de gente, es increíble. Es amigo de sus amigos. Lo que pasa es que, si lo defraudan, él tiene un carácter fuerte. Hay cosas en las que se parece mucho al de la serie. Es un tipo muy sensible", detalló Polo Martínez.

"No le gusta que le fallen. Se enoja mucho más en las pequeñas cosas que con las grandes.

El tipo es leal con sus amigos, con mucha gente. Pero muchas veces se agrandan las cosas. Ojo, ahora él tiene su personaje: siempre manejó muy bien su vida privada, pero ahora se relajó más. Al único que yo le creo es a Luis Miguel, a nadie más, ni a mí me tienen que creer. Él dijo: ‘Voy a contar mi verdad", y la contó, aunque algunas cositas alivianó”.

Miguel Gallego Arámbula, segundo hijo de Luis Miguel, y el primero que tuvo con Arámbula nació el 1 de enero de 2007.