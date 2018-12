Luis Miguel responde contundentemente ante las criticas recibidas

Como hemos de recordar, hace un par de semanas el famoso cantante, Luis Miguel, fue el blanco de todos los medios de comunicación, luego de haber sido criticado y abucheado en una de sus más recientes presentaciones. Sin embargo, "El Sol" no se había pronunciado al respecto, hasta hace unos días.

Luis Miguel habla sobre las criticas recibidas y da un reflexivo mensaje

Luego de ser duramente tratado por su público debido a la "falta de ganas" en los últimos conciertos que dio, particularmente en el del "Auditorio Nacional", Luismi no había pronunciado palabra alguna, al contrario, él siguió con su lujoso modo de vida, tal es el caso que lo captaron derrochando dinero en compañia de su novia.

Recientemente Luis Miguel fue captado junto a su hermosa novia, de compras en un lujoso centro comercial.

No obstante a las fuerte criticas y nefastos abucheos recibidos, LuisMi fue víctima de un hacker que hizo de las suyas en la cuenta oficial de Facebook del cantante, publicando memes y varios mensajes algo polémicos.

Pero tal parece que los comentarios y problemas obtenidos a raíz del penoso concierto ya le pasaron factura al cantante, pues por alguna extraña razón, el astro musical se decidió a hablar de una vez por todas sobre sus errores cometidos.

El hecho ocurrió durante un concierto de su misma gira ‘¡México por siempre!’, y habló durante unos instantes a su público, que escuchó atento mientras expresó que ha tenido dificultades en su carrera.

"Me he equivocado muchas veces. Es parte de la vida, ¿no? Aprender de las equivocaciones y de los errores, es cierto, ¿no? (…) siempre hay montañas que subir y hay que bajar a los valles y volver a subir las montañas y volver a bajar a los valles porque en las montañas, de beber, no hay (…) Si no hay errores en una vida y no buscas las soluciones, ¿pues entonces qué aprendiste? Nada. Hay subidas y bajadas", expresó reflexivo ante los sucesos recientemente vividos.

El mensaje fue muy aplaudido por los asistentes, quienes parecían muy animados con el cambio de actitud del cantante al tomarse un momento del tiempo para darles tal lección de vida.

El mensaje emitido por Micky, no fue precisamente dado como respuesta a lo sucedido o por lo menos no lo esclareció el intérprete, sin embargo, todo coincide con que por primera vez en su carrera musical, su público le hizo entender que no estaba siendo el mismo de siempre.