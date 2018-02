Luis Miguel regresa con Desireé Ortiz a pesar de su amistad con Alejandro Fernández

Luego de ser captada durante el primer concierto de Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional, la venezolana Desireé Ortiz dejó entrever que pudo haber retomado su noviazgo con Luis Miguel a pesar de la amistad entre ellos.

Cabe resaltar que la relación entre los cantantes no es del todo la mejor luego del problema de dinero que tuvieron con la cancelación de la gira que planearon juntos.

Y es que al ser cuestionada por su asistencia a este show, sobre todo por las posibles diferencias que pueden existir entre los intérpretes, Desireé comentó:

Una publicación compartida por DESIREE O SALSWACH (@desireeosalswach) el Oct 31, 2017 at 10:43 PDT

Tras su respuesta tajante, fue cuestionada también por la supuesta reconciliación entre ella y El Sol, a lo que dijo:

“no voy a hablar de eso. No voy a hablar de Luis Miguel”.

La modelo y comunicadora aprovechó también para desmentir los rumores sobre una supuesta relación con “El Potrillo”, pues ha sido relacionada con ambos artistas en las últimas semanas.

Una publicación compartida por DESIREE O SALSWACH (@desireeosalswach) el Nov 18, 2017 at 11:36 PST

Por supuesto que también señaló tener una excelente relación con Karla Laveaga, actual novia del hijo de Vicente Fernández.

Sobre si ella fue la causante de la unión entre los famosos, Ortiz manifestó:

“¡ay, me hubiera encantado, que más hubiera querido yo!, o sea, me hubiera encantado haber colaborado para solucionar una situación para bien, por supuesto, (pero) siempre me mantuve al margen”.