Luis Miguel rechazó estar en Menudo por esta razón

Tras acabar la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, salieron a relucir varios aspectos de la vida del cantante, como cuando rechazó formar parte de Menudo, una exitosa agrupación puertorriqueña. Él mismo señaló que prefería seguir su carrera como solista ya que compartir el éxito con alguien más no le agradaba.

En los años 80 el también conocido ‘El Sol de México’ y la ‘boy band’ estaban su la cumbre de su fama y los representante del grupo buscaron al cantante a través de su padre para unir su fama, la idea fue le gustó el hijo de Luisito Rey.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la famosa banda tendría un proyecto en su honor llamada “Súbete a mi moto: La serie”, proyecto que estaría en Amazon Prime y que tendría un éxito similar al del intérprete de “Isabel”, pero que fue muy criticado por los ex integrantes.

Luis Miguel rechazó estar en Menudo

El grupo puertorriqueño tuvo un gran éxito

Durante una entrevista con la periodista argentina Susana Giménez en 1992, el cantante de ese entonces 22 años, confirmó que siempre prefirió ser solista y por ello rechazó ser parte del famoso grupo.

En aquel momento ya gozaba de un éxito rotundo, tenía temas como “No me puedes dejar así” y “Decídete”.

Aunque nunca estuvieron juntos, ambos artistas coincidieron en una actuación que tuvo lugar en México durante 1983 y el encuentro fue icónico.

“En realidad nunca llegué a estar yo con ningún grupo, hubo una proposición, pero yo nunca la acepté”, dijo el Sol de México.

¿Cuál fue la última canción de Luis Miguel?

Micky es uno de los cantantes más exitosos de México

Aparentemente “Hasta que me olvides” fue la última canción del cantante, según lo mostrado en el segundo capítulo de la serie de Netflix. Dicho tema fue de los más exitosos, estando presente hasta el día de hoy.

Jorge Van Rankin, íntimo amigo del cantante, detalló que la canción llegó a manos de ‘Micky’ en una reunión en la casa de Jaime Camil, en donde también estuvo presente Juan Luis Guerra, quien escribió la letra en una servilleta mientras estaba sentado en unas escaleras.

Muchos aseguran que el éxito que hoy tiene el hijo de Luisito Rey, no hubiera sido posible si Luis Miguel formaba parte de Menudo, incluso sus amigos cercanos le aconsejaron no unirse, pues su personalidad no le permitiría compartir el éxito con más personas.

