Luis Miguel podría estar en quiebra; gastó todos los millones de su bioserie

¿Luis Miguel nuevamente está en quiebra? Un amigo cercano al cantante reveló que “El Sol” está viviendo de nueva cuenta una fuerte crisis económica debido a que ya se gastó la millonaria fortuna que ganó con su bioserie en Netflix.

Durante una entrevista con la revista TVNotas, el informante aseguró que el cantante no la ha pasado nada bien, ya que en el 2021, sufrió un accidente donde casi pierde el brazo, y para lograr recuperarse tuvo que invertir parte de su dinero en hospitales, médicos y tratamientos. Sin embargo, esto no es el motivo por el que ha gastado sus millones.

Según el informante, a pesar de que Luis Miguel ganó una fortuna con su serie de Netflix, el intérprete de “Culpable o no”, ya se gastó casi todo en sus excesos con el alcohol, una vida de lujos y mujeres.

Como te informamos en La Verdad Noticias “Luis Miguel, la serie” salvó de la quiebra al cantante cuando se estrenó su primera temporada en 2018. Ya que según el informante, le pagaron cinco millones de dólares por cada temporada al intérprete, o sea, 100 millones de pesos por cada una, un total de 300 millones de pesos por las tres temporadas.

Pero como el cantante de 51 años de edad ha estado acostumbrado a “despilfarrar” el dinero, ya casi no queda mucho de esta fortuna: “lamentablemente se encuentra en bancarrota, pues nunca ha cuidado su dinero y pese a no tener trabajo, lo siguió despilfarrando”, dijo la fuente.

“Gastó un dineral en sus locuras, continuó con sus excesos, mujeres, alcohol y lujos... Ahora la vida le está cobrando factura”, reveló.

Debido a la pandemia, “El Sol de México” ha estado alejado de los escenarios desde 2019, por lo que pasar más de dos años sin realizar una gira de conciertos ni haber estrenado un álbum, le está afectando al bolsillo del artista.

“Efectivamente, no ha generado ingresos y solo le queda por hacer un disco con Warner, pero no son muchas las expectativas que se tienen con él, sus últimas producciones no han sido el gran éxito”, declaró el informante.

El informante aseguró que Luis Miguel actualmente está deprimido por su situación, ya que nuevamente ha tenido que hacer préstamos de dinero a sus amigos adinerados, e incluso está viviendo en una casa prestada en Los Angeles; por lo que este 2022 planea sacar un nuevo disco para intentar recuperarse en sus finanzas.

