¿Luis Miguel podría actuar en su propia serie?

Ya hemos visto a Izán Llunas y Diego Boneta. Ellos son los actores de los que todo México habla por su interpretación de “El Sol” en Luis Miguel, la serie.

Pero hay indicios de que hay un actor más. Parece ser que todavía falta que alguien más dé vida al cantante, alguien a quien aún no hemos visto.

Lo primero que nos llamó la atención fue que Óscar Jaenada, intérprete de Luis Rey, dio una entrevista a la versión española de Esquire. En ésta reveló la existencia de tres actores que encarnan en distintas edades al cantante, quien por cierto tuvo una breve aparición en el primer episodio, en la escena en donde se presenta el video "Cuando calienta el Sol" en la discoteca Baby' O.

“¿Ha sido complicado evolucionar con el personaje a lo largo de unos 20 años?”, preguntó el periodista de la revista al actor español sobre su rol.

Luis Miguel, la serie.

El español Oscar Jaenada se ha convertido en un fenómeno por su interpretación de Luis Rey, padre de Luis Miguel

“Quizá me resultó más fácil porque yo hago de Luis Rey durante los 13 capítulos", respondió Jaenada, "pero a Luis Miguel lo interpretan tres actores diferentes en función de las edades. Eso me ayudaba a situarme, con cada uno me comportaba diferente en función de la etapa de la vida”.

Y pensado en quién podría ser este histrión, fue inevitable llegar a esta hipótesis: ¿podría Luis Miguel interpretarse a sí mismo en su bioserie de Netflix?

En entrevista exclusiva para Quién, retomamos el tema y le pedimos que nos explicara cómo había logrado darle continuidad a su personaje mientras tres colegas se acoplaban a Luis Miguel. Fue ahí cuando soltó el nombre del tercer actor, pero ya no reveló más detalles.

El joven actor español es hijo de Marcos Llunas y nieto Dyango.

Son trece capítulos y, como puedes ver, va dando muchos saltos en el tiempo. Era complicado mantener, para los compañeros quizá, en qué tiempo estábamos, en qué año estábamos. Yo lo tenía más fácil. Yo tenía a los chavales: cuando tenía a Izán era un tiempo, cuando tenía a Luis era otro, cuando tenía a Diego era otro”, explicó.

Luego compartió que sentía admiración por sus colegas, y fue ahí cuando reiteró el nombre: “Yo creo que los tres, tanto Izán, como Luis, como Diego están a un nivel altísimo. Creo que se han dedicado, vamos, de una manera brutal, brutal. Yo, la verdad, es que me quedo muy sorprendido también con la calidad de ciertos actores en sus trabajos”, expresó.

Así que ahí queda la duda: ¿quién es ese Luis que interpretará a Luis Miguel? Seguramente, pronto lo sabremos.