Luis Miguel nunca tuvo la oportunidad de ver películas de Disney en su infancia

Luis Miguel es uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional por su impresionante voz. El artista comenzó su carrera a los 11 años de edad, en la boda de la hija de José López Portillo, ex presidente de México, el 29 de mayo de 1981. Sin embargo, el iniciar en la industria de la música desde niño, le costó no poder disfrutar su infancia como cualquier otro menor, incluso sin poder ver las películas de Disney.

Como se pudo en “Luis Miguel, la serie” en Netflix, la infancia de Luis Miguel se vió afectada por su padre y manager, Luis Rey, quien hizo que el cantante desde adolescente comenzara a consumir efedrina, sin tener antecedentes de problemas respiratorios, con la finalidad de que el menor aguantara las extenuantes jornadas de trabajo.

Además, el intérprete de “Palabra de Honor” inició su vida sexual a los 14 años, empujado por su propio padre, quien contrató una prostituta para esa finalidad. Por lo tanto, aunque estaba teniendo una exitosa carrera, su vida personal no fue la mejor.

Luis Miguel vió las películas de Disney hasta sus 22 años de edad

Debido a que su niñez estuvo enfocada en el trabajo en el espectáculo, Luis Mi confesó durante una entrevista con Raúl Velasco para el programa "Siempre en Domingo" en 1992, que fue hasta que tuvo 22 años de edad que por primera vez pudo ver las famosas películas de Disney.

"Hay cosas que te apenan ¿no? Por ejemplo, me tocó comentar en una reunión... 'no, que la película de La Cenicienta, la película de 'La Bella y la Bestia' y yo decía: 'no, pues yo ninguna de esas películas he visto'", declaró el cantante.

"¿No las habías visto?", preguntó Raúl Velasco. "No, yo viví una niñez... un poco distinta y con otro tipo de cosas”, explicó “El Sol”.

“O sea, Walt Disney era un poco más en la realidad y no me quise quedar con esa tentación y ahora que estoy en Los Ángeles, que estoy grabando allá mi disco y que estoy produciendo y otras cosas, pues renté muchas películas de esas y me puse a verlas", contó.

Luis Miguel quedó encantado con las cintas de Disney

Durante su entrevista, el artista aseguró que le encantaron estas cintas: "Son películas hermosas que te dan un sentido de humanidad, de la sutileza de las cosas en las relaciones, dan ternura".

"101 Dálmatas, por ejemplo, de perritos, y ese tipo de cosas me encantaron, las disfruté muchísimo y las voy a seguir viendo, además", agregó. Recordemos que años después, Luis Miguel cantó para el soundtrack de la cinta de Disney “El Jorobado de Notre Dame”.

