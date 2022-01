Luis Miguel no está en bancarrota, asegura Carlos Bremer

Desde hace un tiempo se ha rumorado que el cantante Luis Miguel de nuevo está en bancarrota, él no ha salido a hablar al respecto, pero su amigo el empresario Carlos Bremer, ha salido a desmentir los rumores, asegurando que el “Sol de México” no tiene problemas económicos por el momento.

Tras ser entrevistado en el programa Ventaneando, el empresario fue cuestionado sobre su amistad con Luismi y le preguntaron directamente si el Sol estaba de nuevo en la quiebra, tal cómo lo estuvo antes del estreno de su bioserie en Netflix.

En empresario no dudó en hablar de la situación de su amigo y aseguró que siempre lo apoyará a pesar de los problemas que el cantante pudiese tener, además Bremer explicó cómo el cantante saldó sus deudas.

“Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mi es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”.

Carlos Bremer desmintió que el cantante esté en quiebra

Se recuperó económicamente tras el estreno de su bioserie en Netflix

Además Bremer habló de las deudas que Luismi tuvo años atrás, pero señaló que ahora no enfrenta problemas económicos, pues logró recuperarse tras ganar una millonaria fortuna gracia a su serie de Netflix.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”.

El empresario también reveló que El Sol no quería volver a cantar por su problema de tinnitus, que afecta a su oído, pero lo animaron para regresar al escenario, pues esta era la única oportunidad que tenía no solo de salir de los problemas económicos sino de salvar su carrera artística.

“Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitamos arriba en el escenario, que es donde él es grande”.

¿Cuánto cobró Luis Miguel por la serie de Netflix?

Finalmente Bremer hizo énfasis en el gran talento que tiene el cantante y la forma en la que domina el escenario. Cabe indicar que Carlos Bremer fue uno de los empresarios que participó en el rescate financiero del cantante Luis Miguel a través de la bioserie y se dice que por este proyecto el cantante habría cobrado 35 millones de dólares.

