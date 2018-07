"Luis Miguel no es hijo de Luisito Rey!

El fenómeno Luis Miguel sigue dando de que hablar en redes sociales, pero lo cierto es que aun no se sabe si "Luis Miguel, la serie" tendrá segunda temporada, sin embargo, la vida del cantante mexicano sigue siendo objeto de debate y especulaciones. Sobre todo si Luisito Rey realmente era su padre, pues ahora han surgido nuevos rumores que pone en duda dicha paternidad.

La semana pasada el ex novio de Marcela Basteri, Miguel Rivero, aseguró que él podría ser el padre de Luis Miguel porque fue el último hombre con el que la italiana estuvo antes de fugarse con Luisito Rey rumbo a Puerto Rico, país en donde nació el cantante.

Ahora, el primer manager del cantante, Ricardo Berbari, dijo que fue el mismo Luisito quien le reveló que Luis Miguel no era su hijo.

Ricardo Berbari ex manager de Luis Miguel

En una entrevista para un medio el manager explicó lo siguiente:

"¿Tú lo conociste de niño, cuántos años tenía?", le preguntó Susana Roccasalvo al productor en el programa de Implacables. "Lo crié de potrillo", indicó Berbari entre risas.

"Yo lo tuve por primera vez, lo traje a la Argentina cuando tenía 13 años más o menos, y lo tuve durante cinco años hasta que se separó del padre", expresó. Además de hacer una pausa, el productor repitió "del padre" haciendo el gesto de las comillas con sus dedos.

"Ésa es la primicia que te voy a dar. Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó de que él no era el padre de Luis Miguel", contó ante la sorpresa de la conductora. "Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo 'yo no soy el padre de Luis Miguel'", volvió a decir.

Luego, empezó a sacar cuentas con la fecha desde que Luisito Rey conoce a Marcela Basteri y el mes en el que nació Luis Miguel. "Hay que deducir una cosa, él conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se va con ella a Puerto Rico, y el chico nace en Puerto Rico entre marzo y abril, entonces era cincomesino", indicó.

"Lo que yo quiero decir es que lo conoce a este señor Miguel antes de conocer a Luis Rey. ¿Cómo puede ser que Luis Miguel nazca en marzo o en abril? Entonces quiere decir que ella ya estaba embarazada de antes, suponiendo", concluyó.

Luisito Rey no era el papá de Luis Miguel

No es la primera vez

La paternidad de Luisito Rey ha sido un tema bastante cuestionado con el paso de los años. No es la primera vez que alguien menciona que el español no es padre de Luis Miguel.

El periodista español Javier Herrera, autor de la biografía autorizada de Luis Miguel y con la cual se basa la serie, ha revelado que él también tiene dudas sobre la paternidad de Luis Gallego.

"Las dudas sobre si Luis Rey era su padre biológico las ha tenido el propio Luis Miguel en muchas épocas de su vida. Yo, personalmente, creo que no es el papá biológico", indicó en una entrevista con el programa Involucrados.