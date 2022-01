¿Luis Miguel no cataba bien las rancheras? Conoce que opinaba Vicente Fernández

Vicente Fernández le partió el corazón a México al morir el pasado 12 de diciembre de 2021, y tras esto, se han dado a conocer varios videos que, aunque no son inéditos, son muy poco conocidos, entre estos está uno donde el famoso intérprete le dice a Luis Miguel que es lo que le hace falta para cantar rancheras, ¡tienes que verlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que “El Charro de Huentitán” falleció a la edad de 81 años en la ciudad que lo vio nacer, Guadalajara, Jalisco, México.

Anteriormente te contamos cuando el famoso entró a terapia intensiva, pero ahora, te hablaremos de la vez que le dio algunos tips a Luismi para que mejorara su desempeño como cantante.

Fue por medio de una entrevista realizada en el 2015 que el famoso cantante regional mexicano dio a conocer varios puntos que le hacen falta a “El Sol” para poder cantar bien las rancheras, esto, a pesar de que dijo:

Es importante mencionar que en el momento en que se dieron estas declaraciones, se vivía un escándalo, ya que al parecer había dicho que Luismi no podía cantar la música ranchera, ante esto, Vicente declaró que sus palabras se mal interpretaron, y es que la pregunta a la que respondió fue qué le parecía Luis cuando canta rancheras, ante esto, el papá de Alejandro Fernández enfatizó:

Y sentenció:

Cabe mencionar que el “El Charro de Huentitán” comentó que las críticas que recibió “El Sol” por su forma de vestir y cantar las rancheras se pudieron haber evitado si le hubiera pedido consejo a él, pues, lo quiere y lo ha visto crecer, y que fue falta de confianza que no se acercara para pedir su ayuda, así lo hubiera vestido como todo un príncipe.

Fernández aseguró que la culpa de las críticas hacia “El Sol” no fueron su culpa, sino de las personas de su equipo, ya que no lo asesoraron bien y lo dejaron salir con un sombrero de palma y un traje usado, algo que dijo, “no va”, y destacó que él:

Pero, a pesar de ello, lo felicitó y le dio la bienvenida a la música ranchera, estás fueron sus palabras:

“Que bueno que cantes ranchero, pero el día que yo pueda servir dime, como siempre me has dicho y con el cariño que siempre me lo has dicho.”