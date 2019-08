Luis Miguel 'la serie'; un FRACASO rotundo en Televisa

Si bien se sabe en la plataforma de Netflix, Luis Miguel la serie tuvo uno de los mejores éxitos vía streaming; es por ello que decidieron mandarla a televisión abierta a través de Televisa, esto por quienes no pudieron disfrutar de la bioserie de "El Sol de México".

Ante el estreno se esperaba tuviera el mismo éxito o aún más, asimismo que el rating fuera superado; pero esto solo fue una hipótesis; pues no se logró ni lo más mínimo, por el contrario fue un fracaso rotundo y posiblemente no logre recuperarse ante esto. Se mencionó que el primer capítulo fue estrenado el pasado lunes 12 de agosto cuando no logró levantar ni el polvo.

Cabe destacar que los factores pueden ser muchos; entre ellos el tiempo de espera para lanzarlo de forma gratuita, ya que se estrenó en abril del 2018; otro de ellos pudo haber sido los spoilers y las noticias que salieron cada domingo de la semana cuando se estrenaba un capítulo nuevo de Luis Miguel la serie.

El personaje de Luis Miguel fue interpretado por diversos sujetos que se iban desarrollando conforme a la historia; uno de los más aclamados fue Diego Boneta, quien dio vida al joven cantautor, cuando vivía sus épocas de excesos y mujeres; esa sin duda es una parte esencial de la bioserie que generó morbo a muchos usuarios, por lo que no se la perdieron.

Luis Miguel la serie aborda gran parte de la vida del artista; desde su infancia hasta el momento cumbre que puso a todos en shock... La desaparición y el paradero actual de Marcela Basteri, madre de 'El sol de México'. Se esperaba que en la segunda parte estas dudas fueran resueltas, pero esto tan solo es una suposición.

Más del 90% vio la serie de Luis Miguel, en donde narraba su vida persona y trayectoria artística.

