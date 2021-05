El cantante Luis Miguel se apoderó de las principales tendencias de las redes sociales y no precisamente por su bioserie en Netflix, sino porque se ha hecho viral la versión en inglés que grabó para ‘Entrégate’, uno de los temas más representativos de su carrera artística.

La canción se titula ‘Before the Dawn’ y fue grabada con la finalidad de conquistar a la audiencia estadounidense. Sin embargo, la versión en inglés no tuvo el éxito deseado, lo cual decepcionó a “El Sol”, nombre con el que también se le conoce al famoso cantante.

Dicho fracaso fue uno de los motivos por los cuales Luis Miguel prefirió no seguir grabando en inglés y se enfocó al mercado latino, el cual había conquistado desde hace varios años. Incluso, en alguna ocasión fue cuestionado sobre dicha decisión, pero el hijo de Luisito Rey contestó: “El mundo está cantando en inglés, ¿por qué voy a hacerlo yo?”.

La canción más hot de Luis Miguel

La canción causó gran polémica en aquel entonces por hablar sobre el encuentro íntimo de una pareja.

‘Entrégate’ forma parte del tracklist de ‘20 años’, el séptimo álbum de estudio del cantante, el cual fue lanzado en mayo de 1990. La canción fue promocionada con un video musical, mismo que estuvo protagonizado por “El Sol” y la guapa modelo argentina Verónica Varano.

La canción, escrita y producida por Juan Carlos Calderón, logró el número uno en la lista Billboard Top Latin Songs de aquel año. Sin embargo, también fue señalada por el público por tener una letra muy explícita, la cual hace referencia al encuentro íntimo de una pareja, e incluso fue incluida en la lista de las canciones más hot de México.

Letra de 'Entrégate'

A continuación te presentamos la letra de ‘Entrégate’, la cual se ha convertido en una de las canciones más exitosas de Luis Miguel, y al mismo tiempo una de las más polémicas.

¿Cómo te atreves a mirarme así?

A ser tan bella y encima sonreír

Mía, hoy serás mía, por fin

Cierra los ojos, déjate querer

Quiero llevarte al valle del placer

Mía, hoy serás mía, lo sé

Déjame robar el gran secreto de tu piel

Déjate llevar por tus instintos de mujer

Entrégate, aún no te siento

Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor

Entrégate, mi prisionera

La pasión no espera y yo no puedo más de amor

Abre los ojos, no me hagas sufrir

¿No te das cuenta que tengo sed de ti?

Mía, hoy serás mía, por fin

Déjame besar el brillo de tu desnudez

Déjame llegar a ese rincón que yo soñé

Entrégate, aún no te siento

Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor

Entrégate, sin condiciones

Tengo mil razones y yo no puedo más de amor

Déjame robar el gran secreto de tu piel

Déjate llevar por tus instintos de mujer

Ooh

Entrégate, aún no te siento

Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor

Entrégate, mi prisionera

La pasión no espera y yo no puedo más de amor

