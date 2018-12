Luis Miguel fuera de Viña del Mar, conoce las razones

El celebre y talentoso intérprete, Luis Miguel, durante muchos años, ha sido icono y parte fundamental del gran festival de música de Viña del Mar. Sin embargo, esta situación parece haber cambiado, pues durante algunas semanas, se llevaron acabo innumerables platicas con el cuerpo legal y representativo del cantante para poder hacer efectiva su presentación ya que este, al parecer, había puesto demasiadas condiciones, pero finalmente se dio a conocer públicamente el veredicto.

Luis Miguel queda fuera de Viña del Mar por malquedado

Como bien lo hemos mencionado, el intérprete de "Cuando Calienta el Sol", no estará presente en el famoso festival de Viña del mar, pues pese a las incansables negociaciones que se llevaron acabo, esto no será posible.

Te puede interesar: Huelga Aristemo: la comunidad LGBT dejará de ver a Mi Marido Tiene Más Familia

Sin embargo y contrario a lo que podríamos creer, las razones por las que el interprete no estará presente, no fueron precisamente por no haber llegado a una negociación, si no debido a el problema que representaría tenerlo.

Un famoso diario chileno, dio a conocer que aunque las negociaciones con el astro musical estaban casi definidas, no fue la falta de acuerdos entre LuisMi y los organizadores lo que determino la cancelación de su presentación, si no la inestabilidad y riesgo que representaría tenerlo.

“La producción del evento optó por abandonar esta opción (su presentación). (…) una decisión que se tomó considerando el irregular presente musical del ‘Sol de México’, además de las trabas que presentaba el cantante para transmitir por televisión su show”, comentó el diario de mayor circulación de la localidad.

Se emplearon todos los recursos y esfuerzos al alcance para lograr la asistencia de "El Sol" en este importante evento.

“Incluso, hace un par de semanas, representantes de T4F+Bizarro, una de las productoras que lo traen durante el mes de febrero a hacer presentaciones en el país, viajaron hasta la CDMX para afinar los últimos detalles de la negociación y ver en vivo sus shows".

Según fuentes, los organizadores optaron por la cancelación de su presentación, debido a la inestabilidad que ha venido demostrando Luis Miguel a lo largo de este año, pues entre cancelaciones, impuntualidades y desplantes de este, han decidido dejarlo fuera.

Ahora la gran enmienda será conseguir al artista que ocupe el lugar de Luis Miguel, tarea que ha sido toda una batalla, pues de por si, es difícil encontrar a alguien de la envergadura y talento de "El Sol", pero el otro de los gran obstáculo al que se han enfrentado es que la mayoría de artistas no quieren aceptar el lugar, ya que se han sentido como plato de segunda mesa.

Esperemos pronto encuentren la opción mas adecuada para este magno evento.