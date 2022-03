¿Luis Miguel es un divo? Exempleada confiesa qué es lo peor de trabajar con él

¿Luis Miguel es un "divo? Exempleada confiesa que es lo peor de trabajar con él. Foto: peopleenespanol.com

La vida de Luis Miguel siempre ha estado llena de incógnitas, y es que a El Sol de México le encanta tener todo en privado, pero ahora y tras años de haberlo conocido una exempleada reveló cómo fue trabajar con él, ¡no podrás creer lo que contó!

En La Verdad Noticias te revelamos que ha sido la serie biográfica del cantante la que ha logrado aclarar algunos pasajes de su vida, pero aun así muchos de sus fans tienen intriga sobre cómo es su personalidad fuera del ojo público.

Anteriormente te compartimos las canciones de Luismi de amor; sin embargo, ahora te diremos qué ha dicho una joven que le tocó trabajar con él, ¡tienes que ver el video!

Luis Miguel ¿Qué es lo que les prohíbe a sus trabajadores?

Fue el canal de YouTube de Alex Larracilla quien reveló aquello que El Sol de México detesta que sus empleados hagan cuándo él llega para dar un concierto, información que durante una entrevista a una de sus extrabajadoras logró conseguir.

La joven entrevistada, Ana Pau Villarin fue quien develó el lado oscuro del cantante, aunque dejó claro que no podía contar con detalles lo que vivió con él, ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad, y no recordaba si estaba aún o no vigente.

Ana Pau comenzó diciendo que fue horrible laborar con el cantante y explicó que sus conciertos siempre comenzaban tarde porque él siempre llegaba “tardísimo”, pero eso no fue lo más impactante, ya que, además comentó que minutos antes de que llegará al lugar pedía que todos los colaboradores se voltearan hacía la pared, pues, declaró:

“...nadie podía estar viéndolo porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared.”

Fue este último dato el que impactó a todos los fans del intérprete y que confirma los rumores de que es una persona “muy especial”.

¿Qué canción le dedicó Mariah Carey a Luismi?

Mariah Carey y El Sol de México. Foto: hola.com

Fue la canción 'After Tonight', ahí la cantante estadounidense le dedicó varias estrofas a El Sol de México.

Conoce más sobre este famoso leyendo Canciones de Luis Miguel de joven.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de heraldodemexico.com.mx