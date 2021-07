Luis Miguel es demandado por deberle 10 años de salario a uno de sus empleados

Luis Miguel protagoniza un nuevo pleito legal que podría hacer tambalear su estabilidad financiera, misma que logró estabilizar luego de que sufriera una crisis económica en 2017. En entrevista para el programa Suelta La Sopa, un hombre de nombre Javier Francisco Guatemala dio detalles de la demanda que interpuso contra el cantante.

De acuerdo a las declaraciones de Javier Francisco, él ha cuidado de una de las casas de “El Sol” en Acapulco durante 28 años. Sin embargo, reveló que fue despedido injustificadamente en 2012, año en el que el cantante abandonó la propiedad y el cuidador no volvió a tener contacto con él. También aseguró que le debe 10 años de salario.

El cantante abandonó la casa de Acapulco en 2012 y perdió contacto con los cuidadores.

“Perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados de la mansión les debía siete, ocho meses ya”, relató el cuidador de la mansión en Acapulco del cantante.

Ex empleado de Luismi está frustrado

Al ser cuestionado sobre su sentir, Javier Francisco Guatemala aseguró estar frustrado de recibir dicho trato tras tres décadas de haber trabajado para el cantante: “Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”.

Por último, el ex trabajador le mandó un mensaje a el intérprete de ‘La Bikina’ a través de las cámaras de Telemundo: “Que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”.

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de "El Sol de México" ni de su equipo de trabajo.

¿Qué pasó con la casa de Acapulco de Luis Miguel?

"El Sol" construyó una mansión en Acapulco para disfrutar al máximo de su romance con Daisy Fuentes.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Luis Miguel construyó una casa en Playa Bonfil para disfrutar de su romance con Daisy Fuentes en algún momento de 1995. La mansión terminó siendo abandonada y luego vendida en 2013 por la cantidad de 8.8 millones de dólares, la mitad de su precio real.

Fotografías: Redes Sociales