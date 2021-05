Luis Miguel vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y no precisamente por la segunda temporada de su bioserie en Netflix, sino por una imagen que lo muestra al lado de Mariah Carey, quien en el pasado se convirtiera en uno de los grandes amores del cantante.

En redes sociales se ha viralizado una supuesta captura de pantalla que muestra a Luismi en una videollamada con Mariah Carey, quien fuera su pareja sentimental de 1998 al 2001. Cabe destacar que dicha imagen está editada, pero eso no fue impedimento para que los cibernautas opinaran al respecto de la relación de “El Sol” con la cantante

Videollamada entre "El Sol" y Mariah Carey se vuelve viral en redes sociales.

La intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ reveló en su libro autobiográfico ‘The Meaning of Mariah Carey’ algunos detalles de su relación con el hijo de Luisito Rey, a quien describe como una persona "romántica, espontánea y extravagante", además de referirse a él como “El Elvis Latino”.

Luis y Mariah se conocieron en Aspen justo cuando ambos gozaban del éxito en el mundo de la música. Tras tres años juntos, la relación se acabó en medio de rumores de infidelidades y conflictos por las agendas de ambos, siendo ella la más afectada, pues enfrentó una terrible depresión, la cual vencería más adelante.

¿Cuántas mujeres tuvo Luis Miguel?

Luismi es conocido por tener un amplio historial amoroso.

La vida amorosa de “El Sol” siempre ha dado de que hablar en las redes sociales y ahora que llegó la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ a Netflix algunos cibernautas han querido saber el largo listado de mujeres que sucumbieron ante los encantos del cantante, en el cual figura los nombres de Lucía Méndez y Stephanie Salas, entre otros.

Por el momento se desconoce si Luis Miguel continúa disfrutando su soltería, pero algunos medios de comunicación, incluyendo La Verdad Noticias, dieron a conocer que “El Sol” había sido captado con una modelo rubia de origen argentino que responde al nombre de Michelle, además de ser muy parecida a Mollie Hannah Gould, su ex novia.

