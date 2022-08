Luis Miguel es captado en plena cita romántica, con la madrina de su hijo

Luis Miguel es captado en cita romántica con Paloma Cuevas.

Luis Miguel y su vida amorosa ha dado una vez más de qué hablar, luego de que fuera captado con Paloma Cuevas, madrina de uno de sus hijos, todo parece indicar que el cantante no tiene problemas con mostrar a su nueva conquista, con quién disfrutó de una cita romántica en España.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante se ha dejado ver en las últimas semanas, aparentemente después de someterse a diversos procedimientos estéticos, ya que se ve rejuvenecido.

Aunque primero fue relacionado con la modelo, Mercedes Villador, el cantante recientemente ha sido captado con Paloma Cuevas, con quién hace años compartió una amistad.

Luis Miguel es captado en cita romántica

El programa de espectáculos Chisme No Like, difundió una serie de fotografías, en las que se observa a Luis Miguel disfrutando de una comida, en un exclusivo hotel en España, con la ex esposa de uno de sus grandes amigos.

“Estamos aquí, demostrando con pruebas, hechos, imágenes, que Luis Miguel está en romance con Paloma Cuevas... Los agarramos en una barra de vinos y tapas que hay en el exclusivo El Corte Inglés, una de las tiendas más glamurosas, ahí hay unas barras donde se sirven vinos de primera, whiskys de primera y unas tapitas, degustación de tapas españolas” reveló Javier Ceriani.

En dichas fotografías se observa a Luis Miguel portando un sombrero blanco, camisa azul clara y pantalones blancos, por su parte Paloma porta un vestido negro sosteniendo una copa de vino.

Luis Miguel y Paola Cuevas

Paola Cuevas fue esposa de un gran amigo de Luis Miguel.

Recordemos que hace unos días se reveló que el cantante Luis Miguel había iniciado un romance con Paloma Cuevas, quién en su momento fue esposa de Enrique Ponce, gran amigo del famoso.

Paola Cuevas y Enrique Ponce se divorciaron, luego de que el torero le fue infiel con una joven de 24 años, sin embargo se desconocia que siguiera en contacto con Luis Miguel.

Incluso, Paloma Cuevas y su ex pareja fueron padrinos de Miguel Gallego, hijo que Luis Miguel procreó con Aracely Arámbula.

