Luis Miguel era “pobre y sin ropa, según Roberto Palazuelos

Luis Miguel “gorron, pobre y sin ropa, según Roberto Palazuelos

Luis Miguel: la serie que cuanta la vida del cantante, ha “revelado” muchos detalles, así como ha expuesto diversos personajes de la vida publica en México, como sus amoríos y sus amistades como Roberto Palazuelos.

Desde la conflictiva relación con su padre Luisito Rey, el impulso que recibió del exjefe del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno y sus relaciones con la clase política mexicana.

La serie ha causado fascinación, por los altibajos en la vida personal de Luis Miguel, pero también de controversia desde su estreno. Cada día son más los involucrados que dan a conocer algún pasaje secreto acerca del cantante y que no ha sido retratado en la emisión televisiva.

Luis Miguel “pobre y sin ropa, según Roberto Palazuelos

Recientemente, Roberto Palazuelos ha estado envuelto en polémicas, donde expone al actor como un “chismoso” y un “gorrón”.

En entrevista para el programa Hoy, de Televisa, Palazuelos reiteró que nunca le dijo a Luis Miguel que Alejandro González Iñárritu estaba con Mariana Yazbek, como se muestra en la serie.

Insistió que nunca discutió con Luis Miguel en el Baby’O.

“Muchachitas fue en 1991, ahí (en la serie) se supone que yo hago una fiesta en el Baby’O para celebrar Muchachitas, que no es cierto, nunca la hice (…) y Luis Miguel se ríe y me peleó con él y nos insultamos horrible. Nunca pasó, no es cierto”, declaró.

Además, sobre los viajes en el avión del cantante, dijo: “el avión de Luis Miguel no llegaba ni a Guadalajara. Es una mentira”.

“Cuando lo vea, le voy a decir: Oye, Mickey, me vas a llevar a viajar por el mundo”, bromeó.

Luis Miguel era pobre

“A Luis Miguel lo conozco porque era mi vecino en una privada en San Jerónimo [Ciudad de México]”, explicó Roberto Palazuelos. “No tenía ni ropa cuando llegó, de lo mal económicamente que estaba. Leonardo García, el hijo de Andrés García, le regaló unos panas y unos tenis para que se pusiera”.

De acuerdo con el actor, el intérprete de “Cuando calienta el sol” fue su compañero de juegos, junto a otros chicos.

“Lo traté de chavillo, éramos de la banda de Héctor Suárez Gomís, el Osito García, íbamos a jugar al cerro, nos metíamos en el río y teníamos resorteras, y luego lo dejé de ver muchísimo tiempo”, agregó.

Luego del distanciamiento se reencontraron años después gracias a amigos en común y retomaron la amistad ya siendo jóvenes. Así, el Sol salía con el Diamante Negro a diferentes lugares de diversión.

“Me lo reencontré en Los Pinos [Casa del presidente de México], porque así había dos grupitos: el de Federico de la Madrid, que eran el Burro [Van Rankin], Micky [Luis Miguel], Marco Vinicio, y el grupito de Gerardo [De la Madrid], que era dos años menor, con Armando Torrado, Miguel Quintanilla y yo. De repente nos juntábamos en el antro o en las fiestas”, mencionó.

Tras dejarse de ver por 16 años, Luis Miguel y Roberto Palazuelos se volvieron a ver, brevemente, en un restaurante de Miami.

“Me dio mucho gusto verlo; lo vi muy bien”, concluyó.