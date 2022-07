Luis Miguel era antivacunas, asegura ex pareja del cantante

Ex pareja del cantante habla de su postura antivacunas

¿Luis Miguel era antivacunas? En las últimas horas se han revelado nuevos detalles de cómo el "Sol de México" ha pasado la pandemia de los últimos 2 años.

Según una ex pareja del cantante, éste habría rechazado la idea de vacunarse contra el Covid-19 y en su lugar se aisló de manera extrema en su domicilio.

De ahí a que se desconociera por completo el paradero del cantante y fuera hasta la semana pasada que fue captado con dos mujeres en Miami.

Alessandra Zurek, quien fuera pareja del cantante habló en exclusiva con un programa de espectáculos sobre la manera en que Micky se cuidaba del Covid-19.

“Estaba desesperado. Un año y medio encerrado [...] y no salía de la casa. Él estaba ‘paranoiquísimo’, sí. Y mira que a él no le ha dado covid, a mí tampoco”, explicó.

Además aseguró que el "Sol" estaba renuente a aplicarse la vacuna, debido a los rumores y teorías conspirativas que circulaban.

“Siempre estuvo en contra de la vacuna, hasta hace poco que se vacunó y ya tiene las tres dosis”, confesó.

Finalmente añadió que a Micky le apasionan los temas de extraterrestres y la vida en otros planetas.

¿Dónde se encuentra Luis Miguel?

No se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra el cantante, pues desde hace un par de años no se relaciona en público y no ha lanzado nueva música.

En las últimas semanas el intérprete de 'Tengo todo, excepto a ti", se ha dejado ver por las calles de Miami, sin embargo aún no se sabe sobre su futuro en la música.

Luis Miguel pretende lanzar material discográfico, el cual es un total misterio, pero a la vez se ha manejado que pueda ser en el género de mariachi.

