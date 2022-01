Luis Miguel envía mensaje a Gustavo Adolfo Infante: “necesita que lo invite”

Tras salir la tercera temporada de su bioserie el cantante Luis Miguel sigue dando de qué hablar pues ahora se ha difundido un mensaje que el “Sol de México” mandó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Fue a través de un capítulo del programa “El Minuto que cambió mi destino” que el compositor Carlos Macias reveló que el cantante, con quien ha trabajado desde hace un tiempo, hizo un comentario respecto al conductor del programa “De primera mano”.

El compositor reveló que recientemente le dio tres canciones al Sol, las cuales presuntamente formarán parte de su nuevo disco, esto luego de 8 años en lso que han colaborado juntos.

"Desde hace 8 años he estado trabajando con él (…) Últimamente he estado hablando con él porque estamos preparando las canciones de su nuevo disco, me grabó 3 canciones, son boleros y baladas. Yo no he escuchado el arreglo, no he escuchado cómo las canta" reveló en la entrevista del progama "El minuto que cambio mi destino.

El mensaje a Gustavo Adolfo Infante

Reveló que casi no tiene un contacto directo con el cantante, pero que en una ocasión tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con él y fue precisamente en esta llamada donde emitió el comentario respecto al periodista.

"En una llamada que hicieron el favor de pasarme (al cantante) me dice: 'Me gustó que hayas desmentido con Gustavo'... Lo de que nos hayamos reunido varios compositores. Me dice: 'Salúdame a Gustavo, dile que lo que necesita es que lo invite a una bohemia'", reveló el compositor Carlos Macias.

Gustavo recibió el comentario con optimismo, revelando que sin duda le urge una bohemia con el cantante, a lo que el compositor le respondió: "Para que lo conozcas realmente, Gustavo".

Antes de pasar a otro tema el periodista reconoció el talento de Luismi, asegurando que es uno de los mejores artistas.

"El señor es el artista más grande de la historia de este país, arriba de todos, por encima de todos, es una leyenda viviendo, es el único señor con ese lugar de estrella inalcanzable. (...) Me gustaría más una entrevista" finalizó.

¿Dónde está Luis Miguel 2021?

El cantante reside en Estados Unidos

Actualmente el famoso cantante Luis Miguel vive en Estados Unidos específicamente en Miami, donde habita en un lujoso y exclusivo penthouse de una de las mejores zonas de este destino playero.

