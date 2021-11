El tema de Luis Miguel en Viña del Mar 1994, se aborda en la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, en el tercer capítulo, se ve como el personaje de Patricio Robles le sugiere a ‘Luismi’ que no solo se presente en el festival sino también que realice unos cuantos shows en Chile y Argentina.

Sin embargo, en la vida real, las cosas fueron muy distintas a lo que narró la serie producida por Netflix. Todo sucedió en 1994 y no 1992 como la producción lo menciona. En aquel año, Luis Miguel seguía teniendo su apogeo gracias al disco Aries, por lo que los organizadores del festival Viña del Mar no dudaron en contactar con el artista.

Más allá de una posible enemistad con Cristian Castro, su presentación aquella vez sería muy especial, ya que esa vez según la serie Luis Miguel debía cerrar el festival. Ante un lleno total en la Quinta Vergara, cautivó a 18 mil personas con un repertorio de ensueño. El ‘Sol de México’ inició su show con un cover de ‘América, América’ de Nino Bravo para luego cantar sus canciones de Aries y otros clásicos.

¿Cuántas veces se ha presentado Luis Miguel en Viña del Mar?

Luis Miguel se ha presentado cinco veces en Viña del Mar

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Luismi se ha presentado cinco veces en el escenario de Viña del Mar. La primera fue en 1985, la siguiente fue en 1986 y posteriormente en 1990.

El 21 de febrero de 1994, Luis Miguel cantó en total 16 canciones, como “Dame tu amor”, “Suave”, “Pensar en ti”, “Hasta que me olvides”, “Qué nivel de mujer” y “Ayer”, todas ellas partes del disco Aries. Pero tampoco dejó atrás otros clásicos de su repertorio: “La Incondicional”, “Fría como el viento”, “Culpable o no”, “Será que no me amas”, “No sé tú” y hasta “Cuando calienta el sol”.

Luis Miguel en Viña del Mar 1986

Sólo éxitos de un juvenil Luís Miguel interpreto en 1986 en Viña del Mar

Sólo éxitos de un juvenil Luís Miguel sobre el escenario de la Quinta Vergara durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 1986.

El cantante mexicano, de entonces 16 años, era el invitado estelar de la semana anterior del programa En vivo, de Televisión Nacional de Chile, pero diversos problemas nunca aclarados del todo retrasaron su salida de la capital española.

Hasta donde se conoce por declaraciones de Luis Miguel 1986 el año en que su madre, Marcela Basteri, desapareció.

En la misma nota se habló del éxito que Luis Miguel tuvo en 1985 en el Festival de San Remo y en Viña del Mar, así como de su nuevo disco.

Durante el capítulo más reciente de la serie del cantante en Netflix, se dio a conocer que para 1984 Marcela Basteri enfrentaba una fuerte depresión y en 1989 le informaron a Luismi que su madre estaría en un psiquiátrico.

Luis Miguel en Viña del Mar 2012

Pese a las fallas técnicas Luis Miguel tuvo buena actuación en 2012

Viña 2012: Problemas de sonido marcaron la presentación de Luis Miguel. Las constantes fallas eclipsaron el show del artista más importante del festival.Más de algún sonidista recibirá un sobre azul durante esta jornada, ya que justamente es este ítem lo que más falló en la presentación de Luis Miguel, que es el plato fuerte del Festival de Viña 2012 y también el precio más alto que se ha pagado en la historia para que llegara a este escenario.

A poco tiempo de comenzar el show ya se notaban los serios problemas, lo que eclipsó buena parte de las canciones del mexicano, quién varias veces -y prácticamente durante todo su show- hizo gestos para que subieran el retorno.

Según fuentes internas, esto se debió a que el cantante llevó sus propios técnicos y equipos, los que provocaron todas las fallas. Además, no hubo pruebas de sonido anteriores con la presencia del interprete de canciones de amor Luis Miguel, lo que habría perjudicado toda la presentación.

Éxitos como “Suave”, y otros hits del principio de su carrera como “La Chica del Bikini Azul”, fueron parte del repertorio. Pero a pesar de todos estos contratiempos, el público disfrutó del show, pasando por alto los problemas.

Ahora conoces lo ocurrido con Luis Miguel en Viña del Mar 1994 y otros eventos ocurridos en años diferentes en dicho escenario.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.