Luis Miguel confiesa la clave para ser tan exitoso como o él

Luis Miguel confiesa la clave para ser tan exitoso como él

Luis Miguel es un exitoso cantante que ha gozado de tanta admiración del público y atención de los medios de comunicación, que en algunas ocasiones se mostró menos misterioso y sí más distendido en su forma de expresar lo que sentía o pensaba.

Pero en algún momento el cantante llegó a abrir parte de su intimidad para relatar importantes anécdotas de la grabación de sus discos, relación con su padre o, en este caso incluso, aconsejar a las masas sobre qué era lo mejor para éstas.

No queda duda de que el apuesto Luis Miguel ha vivido la vida plenamente, ha viajado a cualquier cantidad de países y conocido suficientes culturas como para haber llegado, desde su juventud, a algunas conclusiones que le ayudaron a ser un hombre exitoso en la labor que ha dominado durante décadas.

La clave de Luis Miguel para ser exitoso

Luis Miguel compartió hace unos años la fórmula para ser tan exitoso como él lo ha sido, ya que se sincero al hablar del éxito como algo que él había conocido ya a una corta edad. En ese instante, en una entrevista otorgada a inicios de la década de los 90, el cantante opinó para sus fans.

"A todo aquel que quiere ser alguien en la vida o tratar de llegar a sus metas... yo no sería capaz de dar ningún consejo porque no me siento capaz, porque creo que estoy más para recibirlos que para darlos, pero sí soy capaz de dar una advertencia", dijo y continuó.

"O dar una especie de que cada quien debe lograr sus metas a través de la disciplina, a través del amor que le tengan a esa misma carrera y si sienten que tienen esa inquietud lo importante es desarrollarla y transmitirla a la gente con toda su fuerza y todo el cariño que puedan hacerlo. Cuanto más fe tengan en hacerlo, más rápido van a conseguir sus metas, yo creo eso es importante", sentenció como consejo Luis Miguel.

Por si fuera poco abundó que: "Así que a quien me esté viendo y quiera lograr algo en la vida le digo que por favor lo haga pero con mucha fuerza, con muchas ganas y mucha paciencia".

Los boleros en la vida del cantante

Hay que destacar que en la parte inicial de la entrevista otorgada desde Acapulco y para la televisión colombiana, Luis Miguel relató que el proyecto de boleros llegó por necesidad de suplir otro álbum que iban a crear.

En este sentido, indicó que al grabar el álbum "Soy como quiero ser" (1987) del que se desprende la canción homónima compuesta por su padre, Luisito Rey, unos 20 años antes, pensaron en crear canciones que sonaran a viejitas pero con una mezcla o sonido actual para así llegar a nuevas generaciones.

Con la producción y talento de Juan Carlos Calderón, Luis Miguel avanzó hasta "Cuando calienta el sol", éxito que fue un tema derivado de una grabación muy distinta del pasado, mismo con el que probaron y llegaron hasta los boleros. El mismo Luis Miguel confesó que años después con "Romance" (1991) fue una apuesta para grabar rápido.

"Fue una situación de emergencia un poco, te voy a ser sincero porque teníamos que grabar un disco en poco tiempo, un corto plazo de tiempo, y se nos ocurrió que en vez de buscar canciones inéditas y originales que eso iba a tardar más, tomar canciones que me gustaran y yo me identificara con ellas y pudieran resultar y acondicionar a otra forma hacia mi persona, fue un riesgo tremendo".

Por último, el cantante Luis Miguel reveló: "Recuerdo que Juan Carlos Calderón estaba muy nervioso en el estudio, decía que eso quizá no iba a resultar o gustarle a la gente, él se llenaba de dudas. Yo le decía que al contrario y podía gustar a la juventud conocer esas canciones, esas dudas nos mataban", sentenció.

