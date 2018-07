Luis Miguel: "Soy 100% mexicano"

En el capítulo 12 de Luis Miguel la serie, trata en gran parte a comprobar la nacionalidad de Luis Miguel. Aunque Luisito Rey desde principios de su carrera le dice a Micky que asegure a la prensa que él nació en Veracruz. La realidad es que fue San Juan, Puerto Rico en 1970, la tierra que lo recibió.

Pero, ¿Qué postura tomó Luis Miguel?

Existe una entrevista a Luis Miguel, en youtube, posiblemente a finales de los 80, principios de los 90, en la que afirma haber nacido en la Ciudad de México, pero como ha viajado mucho, "se volvió universal".

La periodista pregunta: "¿Dónde naciste?". A lo que Micky contesta: "de todas partes del mundo".

"Ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en la Ciudad de México, pero no me molesta que se siga pensando que soy de otros lugares porque la verdad soy de muchas partes. Después de viajar tanto, estar de un lugar a otro, disfrutando de la gente, te sientes parte de ello, parte de distintos países, que profesionalmente me han dado mucho. Y en lo personal le tengo mucho cariño. Francamente no me molesta (que pienses que soy) de esas partes y muchas otras", contesta Luismi.

"Llega un momento en el que uno se vuelve universal por el simple hecho de estar en un trabajo como este", remata el cantante.

En seguida de esta respuesta, la periodista cuestiona la exposición de los documentos que comprueban que el cantante es portorriqueño. E, incluso, le comenta que él se entero de su origen por estos.

"Pero te vuelvo a repetir no es una cosa que me afecte en lo personal, ni en lo sentimental ni en lo emocional. Yo no dejo de pensar... los papeles, son los papeles, y lo que uno siente es lo que uno siente. Yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano, y voy a morir como tal", le comenta Luismi, añadiendo: "Mexicano de corazón, de alma, de creencia, pues porque es un país que me ha dado todo".