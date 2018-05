Luis Miguel: Revelan triángulo amoroso en los próximos capítulos

El los próximos capítulos de la serie se vivirá un triángulo amoroso entre Luis Migue, Federico de la Madrid, uno de los hijos del expresidente de México Miguel de la Madrid y Érika, mejor conocida como Issabela Camil, quien luego sostendría con "El Sol" uno de los noviazgos más largos que se le han conocido.

El actor que dará vida a Fede es Israel Amescua e Issabela será interpretada por Camila Sodi. En entrevista con EL UNIVERSAL, Amescua relató que en la serie no se verá tanto la amistad de ambos -que dice, es posible que continúe hasta ahora-, sino ese triángulo amoroso.

“Trabajé muy a gusto con Camila, me tocó hacer varias escenas con ella. De hecho terminando su relación ella se va con él”, compartió el actor y se dijo sorprendido por el efecto que ha tenido esta temporada -que tendrá trece capítulos- sobre la vida del cantante.

En cuanto al odio que ha despertado Luis Rey ante todos los que siguen la serie, expresó:



“Yo no sé nada de Luis Rey. No sabía quién era el papá de Luis Miguel hasta hace poco, me encanta cómo lo hace Oscar y si la gente está hablando tan mal es porque Oscar lo está haciendo muy bien, actoralmente me encanta lo que está haciendo. Obviamente Luis Rey así hizo famoso a Luis Miguel”.