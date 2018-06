Luis Miguel: Resumen capítulo 7 de la serie

Sucedió en una suite de Madrid. En plena crisis económica de Luis Miguel, del capítulo 7 de la serie donde el cantante sin su padre que le lleve su carrera o paga 20 millones de dólares o Hacienda lo meterá a la cárcel. (Podríamos asegurar que aquí iniciaron los problemas de Mickey con el gobierno).

En 1983, cuando Luis Miguel estaba por cumplir 13 años, Marcela recibió una noticia que la dejó helada: estaba esperando su tercer hijo. En el episodio no se ve cómo es que sus hijos o su esposo recibieron la noticia, pero sí quedó claro que Marcela no estaba contenta con la noticia de que iba a ser madre por tercera vez, quizá porque ya planeaba abandonar a Luis Rey y un tercer embarazo interrumpiría sus planes.

(Alerta de spoiler: A partir de este momento, detalles importantes de la trama serán revelados)

Y por fin Mickey, después de años de abuso por parte de su papá, se da cuenta que Luis Rey es un mal padre, un ser ventajoso y que solo lo ve con ojos de dinero. Pero antes de llegar a eso, es importante hablar de la búsqueda de Marcela; cuando se entera que está embarazada por tercera vez y la relación de Mickey con su segundo hermano Sergio.

Entonces, Mickey está en problemas con Hacienda. A su casa, llega un sobre amarillo de la institución pidiéndole pagar todos los impuestos que su padre no hizo en aproximadamente tres años. ¿La suma? 20 millones de dólares.

Para evitar un escándalo mediático, Mickey y Hugo maquilan un plan que incluye hacer nuevos discos, ya sea de éxitos, o revivir los viejos. El problema es que Luismi no puede regrabar sus primeras canciones porque su papá (como siempre) firmó un acuerdo que renunciaba a la autoría de los temas, o sea, la primera disquera del Sol es dueña de sus primeros hits.

Plan número dos: Hablar con Luisito para que le dé dinero y así evitar pisar la cárcel. Que cede, a medias y con engaños.

Marcela: el cansancio, los engaños y un tercer embarazo

Todos los que vemos la serie nos preguntamos: "¿Dónde está Marcela?", pero en este séptimo capítulo dejamos de verla con morbo para realmente justificarla (si es que en verdad se fue y no la mataron como se dice). Marcela fue una mujer maltratada, abusada y poco valorada por Luis Rey, quien la usaba como moneda de cambio. (¿Acaso hay que recordar lo del Negro Durazo?).

Cómo ignorar la escena en la que Marcela le agradece a Luis Miguel por mantenerlos, por darles una mejor vida, por regalarle una casa nueva y la respuesta de Luis Rey ante esto. Una cátedra de malas palabras y reclamos.

¿Quién podría vivir con esto? Nadie.

Durante la celebración de su cumpleaños, Marcela le revela a Cata (quien llegó de visita como una sorpresa de parte de su esposo e hijo), que está harta y cansada de su vida. Acto seguido se desmaya y es llevada al hospital, donde se entera que está embarazada por tercera vez. Una noticia que no toma con la mejor actitud. De hecho, pareciera que le duele y le causa conflicto.

Buscando a Marcela por Europa

Mickey y Alejandro viajan a Italia y a España, para encontrar respuestas, y las obtienen, pero... no son buenas.

En casa de su abuela, los hermanos mayores conviven con Sergio, a quien después de un rato, la abuela se lo lleva al parque junto con Alejandro a jugar. Luismi aprovecha el tiempo para buscar información de su madre.

Encuentra, pero no lo que quería.

Cuando la abuela regresa del paseo, Mickey le pregunta si ha ido a Monzone, Italia. (Luismi en su cumpleaños recibió una supuesta postal de su mamá de ese lugar).

"¿Fuiste tú, verdad abuela?", le pregunta el joven.

"Tu padre quería darte una alegría. Quería que fueras feliz. Me dijo que andabas muy triste y eso te alegraría", le confiesa la abuela. "No le digas a tu padre que te lo he dicho. Perdóname, Mickey", remata.

10 millones y el fin de la relación padre e hijo

Tito, es un imbécil (disculpen nuestro francés), pero por fin hizo algo bien.

En la suite de un hotel de Madrid, se reúne la familia. Minutos antes de entrar Luis Rey, Tito le confiesa a Mickey que su padre tiene dinero por todas partes. Incluyendo 15 millones más en Suiza.

Luisito entra con un portafolio que contiene 10 millones de dólares para Mickey. Pero Luismi sabía que su papá mentía. "¿Quieres ver a tu hijo en la cárcel?", le pregunta el cantante. ¿La respuesta de Luisito? Mentiras culpando al banco por no querer soltarle más dinero.

Acto siguiente, Mickey y su papá se meten a una habitación, donde lo más importante del capítulo sucede.

Luis Miguel le reclama a su papá todas las mentiras que le ha dicho sobre su madre. Le exige que le diga qué sucedió con ella porque, al final, "él fue el último en verla"; sus abusos, explotación, abuso de confianza y otros temas se pusieron en la mesa.

Finalmente, Mickey lo corre de su vida.

"Que sepas que estás separando a la familia", le grita Luis Rey, quien sale de la habitación con una sonrisa de "nada pasó aquí" y obliga a todos a retirarse. Excepto Alex, quien quiere quedarse con su hermano, pero como es menor de edad, no tiene de otra más que quedarse con su papá.

Estando en un burdel, un amigo de Luis Rey y Tito les confiesa que está lavando dinero. Tito, le dice a su primo que él también quiere una empresa para él solito. Luisito claro que le da el avión.

Pensando mal, es probable que Tito le haya dicho a su sobrino que su papá tenía dinero en otros lugares como venganza a Luisito o para volver a ganar la confianza de Mickey.

La abuela, ¿de qué lado juega la abuela? Primero por la mentira que le dijo a su nieto y segundo, por haberse ido atrás de Luisito.

¿Acaso también le está pagando?

Y, por último, ¿se dirá quién es el papá de Sergio?