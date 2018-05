Luis Miguel: Resumen capítulo 2 de la serie

En el segundo capítulo Micky, tuvo una fuerte discusión con su papá, pues el cantante fue a visitar a Hugo para que fuera su manager, su papá insiste que Micky debe cantar un dueto con Michael, a pesar de que iba a realizar un comercial y una película, el hermano de Luis Miguel le dice que su mamá no contesta las llamadas, Luis Miguel se presenta por primera vez en televisión en el año de 1982.

Resumen del capítulo

Luis Miguel estaba en su casa, viendo un programa de espectáculos, la conductora anunció que el cantante ‘El Sol’, fue sorprendido visitando a Hugo López, quien es el representante de Roberto Carlos, para pedirle que fuera su manager, pues ya no soporta a su papá, la conductora menciona que entre su papá y el cantante hay mucha tensión.

Luis Miguel habla con su papá

En el momento en que vio la noticia fue directo para la oficina a ver a su papá, para explicarle de lo sucedido.

Ambos platican de lo que dijeron en televisión, pues Luis Miguel no pensó que Hugo fuera de chismoso a decirles a la prensa. Luis Rey piensa que todo mundo lo va a juzgar por ser un mal manager y un mal padre.

Luis Rey piensa demandar a Hugo, por haber dicho todo a la prensa.

‘El Sol’, lo hizo porque estaba enojado con su papá.

¡Me sirves uno por favor!, le dijo Micky a su papá, Luis Rey contestó: ¡sírvetelo tú he, si quieres que trabaje para ti, a partir de ahora vamos a tener que poner un par de cosas claras en la mesa!

Rosi, asistente de Micky, manda un comunicado para que ‘El Sol’ este en un comercial de sabritas y en una película, aunque al cantante no le gusta actuar.

Luis Miguel en el comercial de Sabritas

El comercial que realizaba el cantante, lo tenía muy estresado, pues tuvieron que repetir varias veces.

El Sol pide tener voz y voto en su carrera, pues todas las decisiones las toma su papá.

Luis Rey se reúne con sus socios, porque quiere que su hijo tenga un dueto con Michael Jackson, el papá insiste en que debe hacerse el dueto, pese al lanzamiento de su nuevo disco de Micky.

Brenda le dice a Mariana que se vendieron todas sus fotos en la inauguración de su expo, aunque no le dijo que fue la persona que los compro, pero ella sabe que fue Micky.

Mariana se sorprende de que todos sus cuadros se vendieron

Durante el año de 1982, cuando Luis Miguel era un niño, su papá, siempre lo obligaba a cantar, esto fue durante el año de 1982, cuando debió estar jugando con sus demás amigo.

Su compadre Andrés le da una buena noticia, que saldrá en televisión, esta noticia le ha gustado mucho a Luis Miguel.

Luis Miguel y su primera presentación en televisión

Los demás niños que vivían por su casa, le decían que era 'jotito', y no querían jugar con él, en eso empezaron la discusión a golpes.

Luis Miguel se pelea con otros niños

Luis Miguel quedo muy lastimado por la pelea, pero su papá lo obligo a practicar de nuevo, aunque su hijo no quería, su mama intervino para que no ensayara, en eso empezaron a discutir. Entre gritos, Micky salió de su cuarto para seguir practicando con su papá.

Devuelta al presente el hermano de Micky Alex, llego a su casa, le comentó que su mamá no contesta el teléfono, pero su abuela le dice que no está, que salió a comprar.

En conclusión del capítulo 2, Hugo le pide una disculpa a Micky y le asegura que él no fue quien dio la información, Luis Miguel le confiesa a Mariana que la perdone por haber comprado todos los cuadros, él le dice que no quiere hacer la película, ambos deciden terminar su relación de noviazgo, Luis Miguel se presenta por primera vez en televisión en 1982, Micky le reclama a su papá que fue el quien filtro la información, Luis Miguel cancela su tercera película y se lo dijo a Paty Chapoy. Luis Miguel habla con su hermanito Sergio y le dice que su mamá no esta en la casa, finalmente El Sol' se reconcilia con Mariana.

Luis Miguel le reclama a su papá por haber filtrado la información a la prensa