Luis Miguel: Resumen capítulo 10 de la serie

En el capítulo 10 de la serie, cansado de la fama y la soledad que está implica, Luis Miguel debe decidir si continuar con la búsqueda de su madre, aunque ello implique que los medios de comunicación se enteren de su desaparición.

Resumen capítulo 10 de la serie: 'Luis Miguel'

Tras enterarse por la investigadora Inés Ramos que para confirmar que la mujer internada en el psiquiátrico de Las Canarias era o no Marcela Basteri, tendrían que informar primero a las autoridades sobre su desaparición, pues el hospital sólo permite las visitas a familiares.

Por lo que prefiere consultarlo antes con Álex, su hermano, quien le sugiere buscar otra alternativa, pues de difundirse la desaparición de su madre, la noticia terminaría llegando muy pronto a Italia, lo que empeoraría el ya de por sí deteriorado estado de salud de su abuelo Sergio, al cual vio poco pero guarda admirables recuerdos.

Luis Miguel y Alex su hermano.

(Alerta de spoiler: A partir de este momento, detalles importantes de la trama serán revelados)

La historia se traslada a 1984 y tras la crisis nerviosa que sufrió su esposa, Luis Rey aceptó que la familia tomara unas breves vacaciones en Las Matas, en Madrid, España, pero cuando se le presentó la oportunidad de que su hijo cantara en el festival de San Remo, en Italia, Rey no lo pensó dos veces.

Pese a la resistencia de Marcela, terminó convenciéndola bajo la promesa de pasar unos días con su familia para celebrar el cumpleaños de su padre.Con poco público en Italia, a pesar de su éxito en México, Luis Rey decide que su hijo se presente en el festival de San Remo hasta el siguiente año (1985).

Luisito Rey y Marcela Basteri

Por su parte, Marcela consigue que LuisMi aparezca en una de las revistas más importantes, hecho que desestima su marido. Pero quizá lo más relevante que la serie permite ver de la visita de los Gallego Basteri a Italia aquel año es la tensa relación que Luisito Rey tenía con la familia de Marcela.

Las diferencias entre los estilos de vida saltaban a la vista: mientras el abuelo Sergio quería celebrar su cumpleaños con una cena tranquila en casa, Rey insistía en cenar en un restaurante de lujo.

La gota que colmó el vaso fue un pequeño accidente de moto que sufrió El Sol. Convencido de que su nieto no era aún tan famoso en Italia, el abuelo quiso que al menos esos días LuisMi disfrutara de una vida “normal”, así que le prestó su moto, sin prever el posterior accidente. Eso bastó para que Rey tomara la decisión de abandonar la casa de los Basteri al día siguiente.

Luis Miguel, la serie: capítulo 10

Con tal de que el abuelo Sergio no sepa que Marcela está desaparecida, Álex sugiere a Luis Miguel no decir nada a las autoridades y pedir, en cambio, ayuda al papá de Federico, el ex presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, Luis Miguel lo piensa debido a que no lleva una buena relación con el novio de Issabela Camil, a la que aún le tiene un profundo afecto.

Luis Miguel y Érika se vuelven a ver, cuando el cantante regresa a Acapulco y se da cuenta que su amor decoró su casa. Como era de esperarse, el encuentro estuvo cargado de miradas de complicidad y mucho amor... frustrado, pues repetimos, ella sigue con Fede.

Érika invita a Micky a una fiesta de disfraces. El cantante va y ahí le confiesa a la joven Camil lo solo que se siente y lo mucho que la fama le pesa. La plática se ve interrumpida por Fede, quien en plan de macho, lo invita a una tirada de poker. Ya en esa "riña", ambos apuestan mucho dinero y quien termina ganando es Fede, pero porque Luismi le dio chance.

Ya sin su padre, que enfrenta la quiebra de su disquera en España, el sentimiento de soledad de Luis Miguel se profundiza luego de una discusión con uno de sus amigos, Bobby, quien acaba de conseguir su primer rol en una telenovela de horario estelar.

Con unos tragos de más, Bobby se siente eclipsado por El Sol y, para herirlo, le dice que es tan mala persona que ni siquiera se ha preocupado por la hija de Sophie, nombre que en la serie se le dio a Stephanie Salas, quien dio a luz a Michelle Salas, a la que el cantante reconoció hasta que tuvo 18 años.

En medio de toda esta polémica , Luis Miguel acaba acudiendo al psiquiátrico de Las Canarias para descubrir finalmente si la mujer de la foto es o no su madre, platicando con una enfermera, esta le comenta que esa mujer lleva tres años ahí y nadie la ha reclamado.

Una vez en el cuarto, Luismi se acerca poco a poco, quedando finalmente frente a ella. Le acaricia la cara y le acomoda el pelo mientras se escucha "Tengo todo excepto a ti".

¿Será Marcela?

Dicho misterio que dejó a todos en shock podremos descubrirlo la próxima semana, cuando Netflix lance el episodio 11, llamado Marcela.