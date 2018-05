Luis Miguel: ¡No abandonó a su hermano Sergio! ‘La vida familiar oculta’ (Parte 2)

Luego de la desaparición de Marcela Basteri, Sergio se quedó al cuidado de sus abuelos Matilde y Rafael; aunque Luis Miguel cubría los gastos de salud, alimento y vestimenta, entre otros; a pesar que el dinero que el cantante mexicano destinara a su hermano no lo gozara él, sino sus tíos Vicente y Pepe, dejando prácticamente a la abuela de Luis Miguel sin dinero. Otra cosa fue cuando ‘El sol’ cambió de administración y le pidió a José Manuel Rodríguez Bueno hacerse cargo de los gastos de su abuelo Rafael Gallego Rey; esto, revelado en el año 2012.

Familia de Luis Miguel, Gallego Basteri

Con lágrimas en los ojos y la voz entre cortada José Manuel Rodríguez Bueno afirmo lo siguiente:

“Créame y permítame que jamás, jamás le hice daño a Luis Miguel y jamás ni mi esposa ni yo, jamás le podíamos lucrar en mucho”…

José y María fueron sobornados para habla mal de Luis Miguel ante televisión y esto lo hizo su tío Vicente, hermano de Luisito Rey; sin embargo María se negó a cometer semejante acto, perdiendo así 10 millones o 5 mil euros.

Cabe destacar que dicha pareja no solo procuraba el bienestar de los abuelos de Luis Miguel, también cuidaron de la casa que en algún momento fue su patrimonio; pues en él habitaron los abuelos de ‘El sol’ y Luisito Rey; sin embargo esta propiedad perdió tanto el valor sentimental como el económico luego de haberla embargado por no haber pagado las diversas deudas generadas con el paso del tiempo posterior a la muerte del abuelo Rafael Gallego Rey pues misma que tenían con el gobierno en San Francisco en España. Esto contribuye a que los hijos de Luis Miguel y de Sergio (su hermano) no tuvieron el privilegio de estar en ese lugar ni de ver todo lo que había dentro de la casa tales como sillas, fotos, escritos, etcétera que también revelarán datos importantes del Luis Miguel y el pasado oscuro de su familia.

Alejandro Basteri, Luis Miguel y Sergio Basteri