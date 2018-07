Luis Miguel: Los puntos clave del capítulo 13 de la serie

Es 1986 y por primera vez en su carrera, Luis Miguel enfrenta al monstruo de la Quinta Vergara. Pese a sus 16 años, Micky ya era un gran artista y ofreció una presentación de más de una hora en la que interpretó clásicos como “La chica del bikini azul”, “Isabel”, “Muchachos de hoy”, “Palabra de honor” e incluso temas en inglés como “Eloise”. Es entonces cuando recibió su primera Antorcha de Plata.

La primera vez en Viña del Mar

A pesar de su triunfo en Viña, la angustia por no estar cerca de Marcela invade a un joven Luis Miguel, quien -no muy convencido- dice a Rosy Esquivel: "Creo que hice lo correcto cuando decidí quedarme con mi papá". Como ya hemos dicho antes, esa decisión lo ha atormentado toda la vida.

Los problemas con Érika

En el episodio, Luis Miguel primero no cree que Michelle Salas es su hija y, supuestamente, ni siquiera la ha conocido. Es hasta que Erika le muestra una foto de la pequeña y de que platica con Hugo Lopez, que empieza a pensar en su paternidad. “Quiero ser el hombre que mi papá nunca pudo ser”, asegura y promete que al volver de su gira buscará a la pequeña.

En la vida real, Stephanie Salas -cuando tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo- se citó con El Sol en un departamento que en aquél entonces tenía el cantante en Polanco. Según cuenta Stephanie a la revista Hola, el cantante no esperaba la noticia y se quedó callado. Después, mientras le tocaba el vientre, le aseguró: “Todo va a estar bien. Tú no te preocupes, nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí”. Luego de ese encuentro se perdió el contacto. Después del nacimiento, Stephanie pensaba que él iba a buscarla. Pasó el tiempo y de repente, Luis Miguel la buscó y tuvieron “un encuentro muy bonito”. Cuanto vio a Michelle, dijo: “¡Cómo se parece a mí! Está divina mi hija”. La disfrutó a solas y la cargó. A partir del primer encuentro, frecuentó a la niña durante aproximadamente tres años.

“Yo personalmente llevaba a su casa, donde Luis Miguel, si abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo. La pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos. Después, cuando Michelle tendría como tres años, de repente no volvimos a saber de él”, aseguró Stephanie. Era la época en la que sacó el disco de Boleros, cuando murió Luisito Rey, murió la abuela Matilde y también Hugo López…

La última jugarreta de Tito

Con su hermano Luis Rey agonizando, Tito trata de sacar ventaja de la situación y se acerca al otro mánager de Micky, Alex McCluskey, para decirle que su silencio tiene un precio. Se refiere, por supuesto, a la enfermedad de Luisito Rey, que según Javier León Herrera y Claudia De Icaza, se trata del VIH: “No creo que a las fans de Micky les guste saber de qué se está muriendo su padre pues su enfermedad tiene mala fama”.

En ningún lado consta que Tito haya tratado de extorsionar con esta información; al contrario, toda la familia trató de mantener en secreto el padecimiento de Luisito.

Sin embargo, Mario Gallego, cuyo nombre verdadero era Vicente, y que en casa lo conocían como Tito, años después de la muerte de Luisito sí trató de lucrar con la historia de su sobrino, siempre pintándolo como a un hombre insensible que no se ocupaba jamás de su familia española, pese a lo mucho que ellos le habían “ayudado”. Según cuenta León Herrera en Luis Miguel, la historia, Tito inventaba versiones que luego vendía a la prensa para obtener dinero fácil; incluso llegó a conceder entrevistas, como ésta que dio para el programa ¿Dónde estás, corazón? en 2010, pese a que había jurado que no quería saber… ni hablar de su sobrino.

La muerte de Luis Rey

El episodio 13 muestra que Luis Rey murió de cirrosis, complicaciones respiratorias, agravado todo por el virus de VIH.

En realidad, lo que lo llevó al hospital fue una neumonía que ya lo había atacado en el pasado y se le complicó con una sobredosis en una de sus juergas. Tenía comprometidos varios órganos y, sí, de acuerdo con Javier León Herrera, padecía VIH.

En el capítulo también se muestra que antes de morir, Luis Miguel preguntó a su papá por su madre, a quien no veía desde hacía seis años:

- Viniste, Micky.

- Claro que vine, pa.

- Perdóname Micky.

- Papá, necesito saber dónde está mi mamá.

- Se fue, Micky, se fue.

- ¿Por qué me haces esto? por qué me niegas algo que yo sé que tú sabes. ¿Sabes el daño que esto me hace a mí? ¿Dónde está, papá? Llevo años buscándola, años. Si tienes algo de amor por mí, te ruego que me digas dónde está.

- Tú ya sabes dónde está.

Y en ese momento, Luis Rey muere. En la vida real, y según lo relata León Herrera, Alex y Luis Miguel estaban en el cuarto con su padre cuando éste expiró, pero no pudieron hablar con él ya que estaba en coma y conectado a un respirador artificial. Luis Rey se llevó a la tumba lo sucedido a Marcela Basteri.

Marcela

La última escena que vemos de ella es cuando, con Sergio en brazos, toca la puerta de Las Matas (la casa de la familia Gallego en Madrid) y Luis Rey abre la puerta. Luego de que se le queda viendo, ella pregunta por Luis Miguel y la deja pasar. Después, Luis Rey cierra la puerta con llave.

En la vida real, se sabe que Marcela viajó de Pisa a Madrid con Sergio en agosto de 1986. “Un mes más tarde, ella hizo una llamada telefónica. Adua habló con Marcela, incluso le pasó al pequeño Sergio en el auricular. ‘No recuerdo exactamente el día, pero sí había pasado ya como un mes desde que se fue nosotros estábamos muy preocupados y por fin llamó. Dijo que estaba con Alex y con Sergino en la casa de Madrid, y que iba a viajar a Chile a encontrase con Micky allá. Le pedí que me pasara al pequeño al teléfono, hablé con él. De aquella conversación recuerdo perfectamente haber escuchado la voz de Luisito de fondo pidiendo a su hijo Alex que le llevara una maleta. Marcela me dijo que Alex se iba a porque él y su hermano pequeño se iban a quedar con su abuela Matilde… Después de eso se esfumó. La tierra se la tragó. Desde entonces, más o menos a principios de septiembre de 1986, no hay una señal de vida de la mamá de Luis Miguel”.

No todo está perdido

Mientras Luis Miguel asimila la muerte de su padre, Hugo López se le acerca para entregarle un sobre con la investigación del Mossad sobre el paradero de Marcela y le dice la frase con la que termina la primera temporada: “La encontraron, encontraron a tu madre”.



León Herrera asegura que gracias a la información a la que recabó para su primer libro Luis mi rey, que Marcela murió en 1986 de causas no naturales… "Personalmente creo que Luis Miguel lo sabe, aunque nunca se lo pude preguntar directamente… Hubo una investigación en la que participó Interpol sobre su paradero y hay un informe al que él tuvo acceso. la propia Adua Basteri me puso sobre esa pista al decirme que una ve los habían visitando dos personas que se hicieron pasar por agentes del FBI para investigar el caso… ‘Nos estuvieron preguntando cómo había desaparecido Marcela, pero sus preguntas no tenían sentido’. Cosimo, esposo de Adua, que fue carabinero (policía) les pidió que se identificaran y no pudieron hacerlo. Confesaron que habían sido agentes del FBI pero trabajaban por su cuenta. Sin duda formaban parte de la investigación que encargó el propio cantante”.