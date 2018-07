Luis Miguel: Los memes y la traición de Luisito Rey en el capítulo 12

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

¡No, no, no, no!

No me puedes dejar así

@serieluismiguel

|___________|

(\__/) ||

(•ㅅ•) ||

/ づ#LuisMigueLaSerie #TeOdioLuisitoRey #ArmandoChismes