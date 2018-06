Luis Miguel: ¡Le cortaron la pierna en la película ‘Ya nunca más’! Capítulo 6

Luis Miguel no solo destaca por echarle ganas a la cantada ni por la fama que se hizo con las mujeres en el ámbito artístico, sino que también a lo largo de su vida interpretó protagónicos en la pantalla chica; tal es el caso de ‘Ya nunca más’ lanzada en el año 1984, ahí manejó su mismo nombre; era ‘Luisito’, quien pasó por un doloroso momento; pues en una de las escenas le cortan la pierna.

En el capítulo 6 de Luis Miguel la serie pudimos ver como actuaba justo en ese momento, cuando la enfermera llega junto a su cama y a él se le olvida lo que diría en la escena, esto sucede poco antes de que Luisito Rey se dé cuenta que el pequeño Micky se encontraba mal, posteriormente el doctor le realiza un diagnóstico y le dice que lo que Luis Miguel necesita es descansar, pues las jornadas largas de grabaciones y la escuela ya no le permitían continuar al 100% en su rendimiento.

Continuando con lo ocurrido, Luisito Rey opta por suministrarle efedrina; sustancia que mandó al hospital a Luis Miguel. Y bien, retomando la manera en la que le amputaron – cortaron la pierna fue dolorosa, tal y como Micky lo interpreta en dicha película, además la actuación especial que hace es conmovedora y algo desgarradora.

Tan solo con el simple hecho de ver el sufrimiento por el que pasa es suficiente para comprender el duro momento por el que pasa a su corta edad; entre su diálogo dice:

“¡No!, No es cierto yo sé que no es cierto, lo dice para asustarme pero yo sé que no es verdad, ¡No!, Si es verdad lo que me está diciendo; prefiero morirme”

“Papá, papá; ¡No quiero que me corten mi pierna, no me la pueden cortar, papá!, “Me quieren cortar la pierna papá y no, no me dejaré; sácame de aquí, no quiero estar aquí, prefiero morir”…