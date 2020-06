Luis Miguel: Este día MORIRÁ según Mhoni Vidente ¡Terrible!

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más reconocidas de la televisión y se ha hecho de una gran fama al acertar a varias de sus predicciones que lanza en el mundo televisivo y sobre celebridades del espectáculo.

Hay que recordar que las presicciones de Mhoni Vidente han impactado cuando se cumplen como es el caso del accidente de avión de J Balvin y hasta la muerte de Juan Gabriel.

Es por eso que ahora ha alertado el mundo de la farándula, pues Mhoni Vidente colgó en su canal de YouTube sus nuevas predicciones, en las que incluyó al cantante mexicano Luis Miguel.

La famosa pitonisa afirmó en esta ocasión que el artista está próximo a morir, pues asimismo reveló cómo es que posiblemente fallezca el intérprete, ya que aseguró que Luis Miguel no está muerto como se ha dicho.

La experta en el arte de la adivinación señaló que es probable que este año llegue la hora al cantante, pues también detalló que su muerte se deberá por los excesos que le han causado serios estragos en su salud.

Si recordamos hace unos días, Luis Miguel sufrió de taquicardia y tuvo problemas respiratorios durante una fiesta en Argentina, en donde se aseguró que tuvo relaciones sexuales con la modelo Karina Jelinek, por lo que la astrologa recomendó al cantante cuidarse si no quiere terminar con su vida.

Otras predicciones actuales de Mhoni Vidente

Por otro lado, Mhoni Vidente también se refirió al pleito entre Michel Salas y Frida Sofía, ya que la adivina afirmó que el asunto podría llegar a tribunales, provocando una ruptura en la familia, que incluso podría propiciarle una enfermedad a Silvia Pinal.

No hace mucho si se recuerda, en una entrevista para el programa “Intrusos”, Silvia Pinal se sinceró sobre su estado actual de salud, mencionando: Primero me asusté porque pensé que era la vesícula, nunca me he enfermado de algo así, pero luego fui a ver al doctor”.