Luis Miguel: Esta es la historia real de su canción y video “Ayer”

Ayer, es el título del primer sencillo lanzado antes del estreno oficial del álbum Aries” que fue producido por Kiko Cibrián y que se escuchó por primera vez el 17 de mayo de 1993 y fue número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs en la que destacó Luis Miguel.

Hay que destacar que esta canción marcó el regreso del Sol a la música. En 1991 publicó “Romance” y fue hasta el 22 de junio de 1993 que volvió a presentar nuevo contenido. Al igual que su trabajo anterior, “Aries” causó una verdadera sensación.

Luis Miguel y lo que desconocías de su tema “Ayer”

Muchos no saben que el tema “Ayer”, no es una obra original, ya que realidad es un cover en español del instrumental titulado “All That My Heart Can Hold” del canadiense David Foster.

Para este tema se ha resaltado que se intercambió el saxofón por la letra y voz del cantante y de hecho, el compositor original fue incluido en los créditos de la canción y del álbum entero.

Pero eso no fue todo, también la letra fue compuesta por el cubano-estadounidense Rudy Amado Pérez, de la mano de la estrella del pop. El arreglista y ganador del premio Grammy por la canción “Hard Habit to Break” se encargó de hacer los arreglos a “Ayer”.

Kiko Cibrián, amigo y productor musical de Luis Miguel, fue el responsable de adaptar el sonido original de David Foster al estilo de Luismi y fue gracias a este gran trabajo en equipo que el sencillo logró ser TODO un éxito.

Tres videos para la canción

Otra de las curiosidades del tema Ayer, es que no sólo tuvo un video musical, sino tres, pues todos se grabaron en una mansión en la Ciudad de México y fueron dirigidos por Benny Coral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón.

Ahora entendemos por qué tardó tanto la producción del video y por qué Luis Miguel (AKA Diego Boneta) se mostró tan interesado al respecto.

Se ha resaltado que a pesar de haber sido grabados en el mismo espacio físico, cuentan con muchas diferencias. El producto audiovisual publicado por Warner Music México intercala imágenes en blanco y negro y otras a color, lo que lo ha hecho más dinámico.

Existe también el video de Gustavo Garzón que tiene un toque más misterioso que el resto. Los tonos son fríos y cuenta con más tomas de Miki tocando el piano.

Cabe destacar que el video menos conocido de esta canción de Luis Miguel, cuenta con imágenes sobrepuestas y con colores más cálidos. A diferencia de los demás, este muestra tomas de la naturaleza que se intercalan con el mismo cantante y la guapa actriz que lo acompaña.

