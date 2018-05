Luis Miguel: ¡El mensaje que el abuelo Rafael Gallego Rey le envió a su nieto antes de morir! ‘La vida familiar oculta’ (Parte 6)

Rafael Gallego Rey falleció en el año 2000 y sus restos fueron enviados a un lugar en el que no merecían estar, pues Luis Miguel fue precavido y compró criptas para que el resto de sus familiares pudieran descansar en paz, sin embargo no contaron con la frialdad de sus dos tíos, Vicente y Pepe, quienes no permitieron ni siquiera que Luis Miguel o la familia les llevara una flor al nicho en el que se encontraban los restos de los abuelos; mucho menos que ‘El Sol de México’ les fiera un cómodo lugar para descansar en paz.

Los tíos de Luis Miguel, no solo fueron frívolos en ese aspecto, sino que también se dedicaron a robar todo lo que en aquella época ‘El Sol de México’ les enviaba a sus hermanos Sergio y Alejandro para poder tener vestido, alimento, salud, entre otros.

El abuelo de Luis Miguel, Rafael Gallego Rey dedicó unas palabras a su nieto antes de morir; pues se fue con la ilusión de verlo. Esto fue lo que dijo mientras veía una de las fotografías del ‘El Sol de México’ ante las cámaras:

“Tengo muchas ganas de verte allí en México, o en Acapulco que es igual; tú sabes cómo es allí que es igual y el carácter nuestro se presta mucho para las cosas nuestras, no solamente es barítono el que lucha y se afana en todas las cosas”…

“Tengo ganas de verte, y verte en la forma que yo te veo”

“Vente pa España y vas a ver espíritu de alegría, tengo ganas de verte”

Por otra parte, se dice que el abuelo de Luis Miguel fue el último en morir ya que el orden va desde la desaparición de Marcela Basteri pues en 1991 nadie supo nada de ella al realizar su visita a su tierra natal, posteriormente en 1992 se dio a conocer que Luisito Rey había fallecido a causa de neumonía, después la abuela Matilde muere en 1992 y finalmente el abuelo Rafael Gallego Rey en el año 2000.