Luis Miguel: El accidente del capítulo 5, revive un choque con Thalía por culpa de “El Sol”

Tras el polémico capítulo 5 de la serie de Luis Miguel, donde vemos sus excesos que causaron un accidente donde pudo terminar con su carrera y con lo vida de una fan, fue revelado un accidente en la vida real con Thalía por culpa de “El Sol”

Esta escena fue recordada por un amigo del Luis Miguel que confirmó un accidente similar, pero con la popular cantante Thalía.

El encargado de revelar esta información, fue el amigo de la infancia del puertorriqueño Luis Miguel, Jorge Van Rankin, también conocido en la farándula mexicana como ‘El Burro’. Él no solo confirmó el accidente con la mexicana Thalía, sino que la escena con una fan, también fue real.

Van Rankin, contó estos detalles para la televisión mexicana, en una entrevista con Esteban Arce, donde logró recordar los dos accidentes.

Sobre el accidente que se vio en la serie, él comentó que “fue en la casa de Miguel Alemán, bueno, yo no fui, iba manejando él (Luis Miguel), tampoco me lo echen a mí. Al salir de la casa, bajabas una pendiente con piedras y estaba donde meten la lancha. Brincó y nos fuimos al mar. Salimos por las ventanas”.

Sobre el segundo accidente que involucra a Thalía, dijo: “Un día Luis Miguel me habló y me dijo ‘oye, hay una actriz guapísima, Thalía, ¿me la presentas?’ […] Pasé por ella y nos fuimos a cenar a un buen lugar en el sur. Iba yo en mi coche, con ella y llegamos a casa de Luis Miguel y él nada tonto dijo ‘que se venga conmigo, ¿no?’”

Van Raskin detalla que se subió al auto del ‘Sol de México’ y él se tuvo que ir en su auto con el chofer de su amigo. Mientras él conversaba con su acompañante en el auto, se encuentran frente a un obstáculo, por lo que frena de golpe. Luis Miguel no pudo frenar a tiempo y lo estrelló.

Tras el choque “salen las bolsas de aire. Y Thalía llorando con sangre en la nariz del golpe, mientras que Luis Miguel estaba alivianándola”, detalló.