Luis Miguel: ¿Cómo era de niño con su hermano Sergio Basteri? ‘La vida familiar oculta’ (Parte 3)

Desde muy pequeños, Luis Miguel y su hermano Sergio Basteri compartieron gran parte de su infancia juntos; pues ambos estudiaron en el colegio Liceo Sagrado Corazón, mientras Luis Mi estaba en 4º grado, Sergio cursaba 3º. El colegio se encuentra en San Fernando Cadiz, España.

Colegio Liceo Sagrado Corazón

Lugar en el que Luis Miguel y su hermano Sergio Basteri estudiaron

El colegio católico tiene una historia a nivel mundial muy importante; pues ahí cursaron dos figuras muy importantes del medio artístico. Sin embargo, no fueron los únicos pues también el emblemático ‘camarón de la isla’. La escuela se unía a la iglesia, comunidad donde muchos de los religiosos viven; en dicha iglesia, Luis Miguel hizo su primera comunión.

Luis Miguel cuidó siempre de su hermano Sergio Basteri

¿Cómo era Luis Miguel?

“El padre Jesús que era el director entonces en aquella época se comentó que era un alumno bueno, brillante pero inquieto con ganas de aprender; un alumno como se dice aquí ‘avispado’, desde pequeñito se notaba que iba a ser algo grandioso”

¿Sacaba buenas notas?

“Si, yo por los comentarios que he escuché parece que sí, que el muchacho se interesaba por la asignatura y la verdad es que le iba bastante bien, bastante bien”; destacó.

¿Era majadero o tranquilito?

El padre Jesús entonces, comentaba que era un poco nervioso, ¿lógico no? pero lógico el nerviosismo que bueno, ese don de ser artista tiene también, como todo, entonces… Era inquieto la palabra más que nerviosismo; era inquieto por saber”.

¿Cantaba desde pequeñito o nunca se notó eso?

“Según cuentan los del lugar, que estaban aquí; ya están jubilados, pero sí, se ve que reunía a sus compañeros y les cantaba copla y les enseñaba… ¡en fin!”.

¿Cómo era Sergio, se portaba bien, igual o era más apagadito?

“Sergio, ya por referencia no tengo constancia; es cierto que no lo sé, pero si puedo si se puede preguntar a una profesora que lo tuvo”.

Luis Miguel no solo se hizo cargo de su hermano menor Sergio Basteri, también se preocupó por la vida de sus abuelos; pues fue el mismo ‘Sol de México’ quien pagó para que los restos de sus abuelos no fueran tirados en una fosa común, más bien serían trasladados al lugar en el que está su padre Luisito Rey; sin embargo Luis Miguel se ha topado con pared, pues son sus tíos los que no quieren que los restos sean cambiados de lugar.