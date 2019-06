Luis Gerardo Méndez participará en Los Ángeles de Charlie

Los actores mexicanos siguen haciendo de las suyas en la industria del cine Hollywoodense, Eiza González, Eugenio Derbez y Luis Gerardo Méndez son algunos de los actores que están logrando grandes cosas en estados unidos.

Y es que hace apenas unas semanas veíamos a Luis Gerardo Méndez muy metido en la promoción de Misterio A Bordo, película que realizó a lado de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Ni siquiera ha pasado la euforia de la pasada película, y Luis Gerardo Méndez ya comenzó a promocionar su nuevo proyecto, y se trata de Los Ángeles De Charlie.

A partir de la mañana de este jueves 27 de junio, las redes oficiales de la mencionada película comenzaron a compartir más información sobre la cinta, y revelaron el primer tráiler.

Luis Gerardo Méndez hizo lo propio, y compartió en su Instagram una fotografía en el set de grabación, caracterizado de su personaje The Saint.

“Cuando puedan dejar de ver a Kristen y a Ella, ahí al lado está The Saint. First look de @charliesangels.”, compartió el actor.

La imagen de Luis Gerardo Méndez alcanzó los 136 mil likes a pocas horas de haberla compartido, y comentarios positivos por parte de los fanáticos que están contentos de que el actor esté realizando lo que más le gusta.

“Me da un orgullo el que ya andes en ese tipo de producciones, o sea ni te conozco en persona, pero saber que eres un México tan chido se siente tan bonito verte así grande triunfando” fue un comentario de un internauta.

Podremos ver a Luis Gerardo Méndez interpretando su nuevo personaje a partir del 15 de noviembre en cines, donde seguramente estará dando su mejor esfuerzo.

Aquí te dejamos el primer tráiler de esta cinta, para que te des una idea de lo que se avecina.