Luis Gerardo Méndez cancela su boda por preferir una relación abierta

El actor mexicano aún no se pronuncia sobre este nuevo escándalo que amenaza con tambalear su relación con Pablo Chemor.

Luis Gerardo Méndez se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que su relación sentimental y compromiso con el músico Pablo Chemor terminó. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el actor le propuso a su pareja tener una relación abierta para que así él pudiera tener más libertades.

En entrevista exclusiva para la revista TVNotas, una persona cercana a la hoy ex pareja aseguró que la relación terminó hace dos meses. No obstante, ambos han querido ser muy discretos para no atraer la atención de la prensa, tal y como lo hacían cuando estaban juntos.

Una persona cercana a la pareja lo contó todo en exclusiva a TVNotas.

Al ser cuestionado sobre los motivos, se reveló que Pablo Chemor quería que la relación sea más seria y exclusiva mientras que el actor prefería “vivir la vida loca”. De igual modo, se mencionó que 5 de los 10 años que duraron juntos, ellos accedieron a protagonizar tríos sexuales para encender la desgastada llama de la pasión.

“Ambos estaban de acuerdo y su regla de oro era que siempre estaban ellos dos, pero Luis Gerardo rompió esa norma”, declaró la fuente a TVNotas.

Rumores de infidelidad

Aunque se comprometió en 2018, su relación con el músico se ha visto envuelta en rumores de infidelidad.

Aunque en un principio les funcionó dicho acuerdo, el actor protagonista de la nueva serie ‘Belascoarán’ de Netflix comenzó a serle infiel a su prometido, lo que provocó que entre ellos hubieran fuertes peleas. Al verse descubierto, él le pidió perdón y le propuso tener una relación abierta, algo que Pablo aceptó a duras penas “para no perderlo”.

Los dos siguieron en esa modalidad de relación por dos años hasta que el músico le dijo a Luis Gerardo Méndez que no estaba cómodo con la situación y le pidió que era momento de llevar a cabo su boda, misma que fueron aplazando, primero por cuestiones de trabajo y posteriormente por la llegada de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, él se negó al asegurar que estaba en “el mejor momento sexual de su vida y que no estaba dispuesto a ponerle fin a ello”. Acto seguido, canceló su compromiso y terminó su relación, lo cual le dolió bastante a Pablo Chemor, quien no creía que él prefiriera el sexo a su romance de una década.

¿Cuántos años tiene Luis Gerardo Méndez?

El actor es recordado por su papel de Javi Noble en la cinta 'Nosotros los Nobles'.

Luis Gerardo Méndez nació el 12 de marzo de 1982 en Aguascalientes, por lo que ahora tiene 40 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor inició su carrera en 2003 pero saltó a la fama gracias a la cinta ‘Nosotros los Nobles’ y hoy en día ha sido llamado a formar parte de la Academia de Hollywood.

Fotografías: Redes Sociales