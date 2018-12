Luis Gerardo Méndez arremete contra boxeador homofóbico (FOTO)

Uno de los actores mexicanos más queridos en el país es sin duda Luis Gerardo Méndez, pues sus participaciones en filmes como “Nosotros los nobles” y series como “Club de cuervos” lo han colocado como uno de los preferidos del público.

El pasado mes de agosto el actor sorprendió a todos sus fans cuando se declaró abiertamente gay, con lo que puso fin a todas las especulaciones en su contra.

Ahora vuelve a dar de que hablar tras su confrontación con un deportista homofóbico.

El famoso actor arremetió en su cuenta de twitter en contra de un popular boxeador, el cual expresó al máximo su homofobia al declarar que los gays son “una plaga”

El boxeador en cuestión se trata de un pugilista mexicano de nombre Darío Larralde, quien mediante un video expresó su despreció a la comunidad gay llamándolos “una plaga”

Es inaceptable que alguien así represente a México en los @JuegosOlimpicos . El discurso de odio y la ignorancia de @dario_larralde no pueden convivir con una fiesta que celebra la amistad, la hermandad y la inclusión. Cero tolerancia al discurso de odio. @CONADE @CONAPRED https://t.co/Hry62cn4F7

Fue parte del mensaje de inconformidad del actor tras la discriminatoria declaración del boxeador, quien se mostró en contra que una persona homofóbica represente al país en los juegos olímpicos.

Tras el controversial mensaje, Darío Larralde respondió horas después con el siguiente mensaje, en el que no solo pidió “disculpas”, sino que reafirmó su posición homofóbica.

“No le deseo mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofóbico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso, así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdón si lastime a alguien. Pero es mi opinión”.