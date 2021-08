Luis Fonsi y Joy Huerta serán las nuevas voces en espectáculo de Disney

Disney prepara un magnífico evento nocturno para celebrar los primeros 50 años de la fundación de Walt Disney World Resort, en el cual el puertorriqueño Luis Fonsi y Joy Huerta serán partícipes, engalanando con sus voces el festejo.

Dichos cantantes serán parte del espectáculo ‘Harmonious’, en el que presentarán nuevas versiones de las canciones clásicas de las películas de Disney, el uno de octubre en el parque turístico Epcot de Orlando, en Florida, Estados Unidos.

En conjunto los artistas latinos interpretarán una nueva versión de las canciones de las películas animadas como ‘Coco’, basada en la tradición mexicana del Día de Muertos, y ‘Saludos amigos’, cuya historia es protagonizada por Goofy y el Pato Donald. Según la revista TV Notas.

¿En qué consiste el evento de Disney?

"Harmonious" de Disney.

La banda sonora de “Harmonious” es un espectáculo grabado que incluye pirotecnia, juegos de luces y fuentes cambiantes al ritmo de la música que involucra más de 100 sesiones de grabación separadas en nueve países diferentes y en cinco estados de Estados Unidos.

Además de que en él participan al menos 240 músicos, artistas, compositores, arreglistas, consultores culturales y vocalistas que hacen posible que el sonido sea excelente y pueda ser completamente auténtico el espectáculo.

El increíble show ‘Harmonious’ dará inicio con un popurrí de ‘How Far I'll Go’ de la película ‘Moana’ y "Go the Distance" de ‘Hércules’, interpretado por Danny Gokey y los vocalistas Elisha Garrett y Ninet Tayeb.

¿Cuántos hoteles tiene Disney World?

Los fanáticos de Disney pueden elegir entre más de 25 hoteles en Walt Disney World Resort, desde hoteles económicos pensados para aquellos con presupuestos más ajustados hasta suntuosos hoteles de lujo.

Cabe destacar que, el evento nocturno de Disney contará con la participación de la violinista Máiréad Nesbitt y la artista electrónica y violinista Lindsey Stirling, quienes le pondrán un toque celta a la orquesta multicultural.

